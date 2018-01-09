В Калифорнии из-за ливней погибли три человека, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Как минимум три человека погибли в Калифорнии из-за сильных ливней, повлекших за собой сходы селевых потоков, пишет издание Los Angeles Times.

Ранее американские метеорологи предупредили о дождях, надвигающихся на Калифорнию, которая только недавно была охвачена мощными пожарами. Сообщалось, что "ожоговые шрамы" поспособствуют ливневым паводкам, оползням и селям. В связи с этим около 21 тысячи жителей Южной Калифорнии были эвакуированы.

По данным издания, один человек погиб в округе Лос-Анджелес, еще двое — в населенном пункте Монтесито, где также пострадали по меньшей мере восемь человек, в том числе один ребенок. В Монтесито дожди спровоцировали мощные грязевые потоки. В результате было перекрыто несколько дорог, в грязи завязла патрульная машина полиции.

В службы спасения поступило множество сообщений о пропавших без вести, однако их еще предстоит подтвердить.