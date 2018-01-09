В Калифорнии из-за ливней погибли три человека, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Как минимум три человека погибли в Калифорнии из-за сильных ливней, повлекших за собой сходы селевых потоков, пишет издание Los Angeles Times.
По данным издания, один человек погиб в округе Лос-Анджелес, еще двое — в населенном пункте Монтесито, где также пострадали по меньшей мере восемь человек, в том числе один ребенок. В Монтесито дожди спровоцировали мощные грязевые потоки. В результате было перекрыто несколько дорог, в грязи завязла патрульная машина полиции.
В службы спасения поступило множество сообщений о пропавших без вести, однако их еще предстоит подтвердить.