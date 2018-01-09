Госдеп подозревал СССР в радиационной атаке на посольство США 60 лет назад

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Посольство США в СССР расследовало случаи предполагаемого радиоактивного облучения в 1950-е — 1970-е годы, заявил директор по медицинским вопросам в бюро по медицинским услугам госдепартамента Чарльз Розенфарб.

"Насколько я помню, в конце 50-х и в 60-х годах были кое-какие сведения в пользу того, что микроволновое радиоактивное излучение было направлено против посольства США в Москве. Это прекратилось в 1975-1976 годах", — сказал Розенфарб на слушаниях в сенате США.

На вопрос сенатора Марко Рубио, шла ли речь о нападении с использованием радиации, Розенфарб ответил: "Я не знаю, были ли это нападения, но знаю, что было расследование излишнего уровня микроволнового радиоактивного излучения, которому подверглись люди". Он не привел каких-либо подробностей.

Обсуждение шло в связи с предполагаемым акустическим воздействием на американских дипломатов на Кубе в 2016-2017 годах, причем сенатор Рубио увидел в этом "руку Москвы", а присутствующие чиновники госдепа это не подтверждали.

Ранее госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства в столице Кубы подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. В конце сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон. Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе. Также кубинское правительство отрицает какую-либо причастность к инцидентам.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.

Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго, и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.