Американский сенатор увидел "руку Москвы" в "акустических атаках" на Кубе

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенатор США Марко Рубио предположил, что за предполагаемыми "акустическими атаками" на американских дипломатов на Кубе "стоит Россия", но представитель госдепартамента отказался это подтвердить.

"Логично предположить, что за этим стоит правительство России", — заявил Рубио, республиканец от Флориды, на слушаниях в международном комитете сената.

Рубио не сообщил, на каких основаниях подозревает Москву в воздействии на американских дипломатов.

Рубио спросил помощника госсекретаря по дипломатической безопасности Тодда Брауна, не сталкивался ли тот с такого рода "деятельностью русских" где-либо в мире.

Браун ответил, что не знает ни о каких подобных случаях. "Нет, сенатор, я не знаю ни о чем подобном", — сказал Браун.

Ранее госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства в столице Кубы подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. В конце сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.

Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе. Также кубинское правительство отрицает какую-либо причастность к инцидентам.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.

Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго, и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.