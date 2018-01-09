Шведский инженер рассказал о "лыжной дипломатии" между Сеулом и Пхеньяном

СТОКГОЛЬМ, 9 янв – РИА Новости. Шведский инженер Карл-Юхан Эверс, известный среди специалистов строительством горнолыжных трасс, полагает, что посодействовал потеплению спортивных отношений между Сеулом и Пхеньяном, сообщает спортивная редакция Радио Швеции.

Поясняется, что Карл-Эрик Эверс — инженер по образованию и горячий поклонник лыжного спорта. Он занимается строительством горнолыжных трасс для крупных соревнований с 1994 года после Олимпийских игр в Лиллехаммере. Имя шведского инженера упоминается также в связи с Олимпийскими играми в Сочи в 2014 и в Южной Корее, которые начинаются в следующем месяце. В феврале прошлого года он в составе международной делегации побывал в Северной Корее для осмотра местной горнолыжной трассы.

"В декабре меня вызвали к первому секретарю в посольстве Южной Кореи (в Стокгольме). Этот новый секретарь очень хотел встретиться со мной. Важный смысл встречи заключался в том, что в последний момент делаются попытки, чтобы Северная Корея участвовала бы в Олимпийских играх", — сказал радио Эверс. После этого, продолжил инженер, он связался с посольством Северной Кореи в Стокгольме.

"Я встретился с послом довольно быстро. Я изложил приглашение (от Южной Кореи), которое приняли с большим удовлетворением", — пояснил собеседник радио. На вопрос радио о том, есть ли какая-либо связь между этими событиями и сообщениями об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских Играх, он ответил, что не сомневается в этом.

"У меня есть большие основания полагать, что это способствовало. Я работал в области "лыжной дипломатии" между этими странами четыре года", — сказал Эверс.