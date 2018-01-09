Белый дом назвал участие КНДР в Олимпиаде прекращением изоляции Пхеньяна

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Участие КНДР в зимней Олимпиаде-2018 станет возможностью для Пхеньяна увидеть "ценность прекращения своей международной изоляции", сообщил РИА Новости представитель Совета по национальной безопасности Белого дома.

"Участие Северной Кореи (в ОИ — ред.) — это возможность для режима увидеть ценность прекращения своей международной изоляции путем денуклеаризации", — сообщил собеседник агентства.

Ранее телеканал YTN сообщил, что КНДР и Южная Корея договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. По его данным, договоренность достигнута во вторник на встрече высокопоставленных представителей двух корейских государств. По итогам встречи принято совместное заявление для печати.

Как сообщалось ранее, КНДР высказалась на этих переговорах за поездку на Олимпиаду не только своих спортсменов, но и высокопоставленной делегации, представителей национального олимпийского комитета, артистов, болельщиков и журналистов.

Ранее издание Defense News сообщило, что министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг подтвердил, что США и Южная Корея договорились не проводить военные учения в районе Корейского полуострова до окончания Паралимпиады в Пхенчхане.

Ранее о такой договоренности лидеров двух стран сообщили южнокорейские СМИ, а позднее это косвенно подтвердили в Белом доме. Комментируя последние инициативы КНДР по налаживанию отношений с Южной Кореей, Мэттис отметил, что решение о переносе учений не является их следствием.

В свою очередь российская сторона приветствовала решение Сеула и США отложить военные учения. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости выразил надежду, что "международное сообщество не будет разочаровано тем, как эта ситуация развернется в предстоящий период".

По словам Рябкова, "сейчас есть определенный шанс по крайней мере для некоторой стабилизации обстановки и определенного тайм-аута с точки зрения той спирали эскалации, которая раскручивалась все последние месяцы". При этом замглавы МИД РФ отметил, что необходимо и далее продвигаться на пути политического урегулирования вокруг КНДР.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля, Паралимпийские игры — с 9 по 18 марта.

Отношения между двумя частями Корейского полуострова обострились в последние годы из-за острой конфронтации КНДР и США, причиной которой стал отказ Пхеньяна прекращать свои ядерную и ракетную программы.

Усиливающиеся санкции СБ ООН не повлияли на Северную Корею, которая продолжает ядерные и ракетные испытания под предлогом защиты от американской угрозы. Опасения Пхеньяна усиливают непрекращающиеся военные учения США и Южной Кореи, направленные на устрашение КНДР.