В Риме побит температурный рекорд сорокалетней давности

РИМ, 12 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Сорокалетние температурные рекорды побиты в понедельник в итальянских Риме и Палермо, сообщает метеорологический центр Epson Meteo.

Воздух в столице Италии и крупнейшем городе Сицилии прогрелся до 19,6 и 24,1 градуса соответственно. Предыдущие максимальные значения в Риме были достигнуты в январе 2013 года, когда столбик термометра показал 19 градусов по Цельсию.

По словам метеорологов, необычайная даже для мягкой итальянской зимы погода установилась благодаря сирокко — ветру, несущему теплые воздушные массы из африканских пустынь.

Двадцатиградусные температуры, тем не менее, простояли недолго: уже во вторник в Риме зарядил дождь, похолодало до +13, а к концу недели погода вернется к своему обычному для этого времени года состоянию.