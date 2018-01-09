В Риме побит температурный рекорд сорокалетней давности

РИМ, 12 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Сорокалетние температурные рекорды побиты в понедельник в итальянских Риме и Палермо, сообщает метеорологический центр Epson Meteo.
По словам метеорологов, необычайная даже для мягкой итальянской зимы погода установилась благодаря сирокко — ветру, несущему теплые воздушные массы из африканских пустынь.
Двадцатиградусные температуры, тем не менее, простояли недолго: уже во вторник в Риме зарядил дождь, похолодало до +13, а к концу недели погода вернется к своему обычному для этого времени года состоянию.