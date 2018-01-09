Американский беспилотник провел разведку у российских границ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Беспилотный стратегический разведчик ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил полет над акваторией Черного моря вдоль российской береговой линии, сообщает ресурс Mil Radar, отслеживающий перемещение военной авиации.

На карте, опубликованной в Twitter, видно, что БПЛА пролетел над зоной конфликта в Донбассе, затем развернулся в районе Херсона и был зафиксирован у берегов Крыма. Далее он направился в сторону Анапы.

В воскресенье патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел оперативную разведку в небе над Черным морем. Аппарат вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии.