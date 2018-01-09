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Пхеньян настроен сохранить статус-кво на полуострове, считает эксперт

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2259)
18:3809.01.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фотоМужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Пхеньян настроен на мирный диалог с Сеулом, прошедшие во вторник прямые переговоры между представителями двух государств направлены на поддержание статус-кво на полуострове и избежание военной эскалации, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Олимпийские кольца в Пхенчхане. Архивное фото
© AP Photo / Lee Jin-man
Южная Корея рассмотрит смягчение санкций против КНДР на время Олимпиады
В минувший понедельник в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна.

Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, а также условились активизировать контакты, обмены и сотрудничество в различных областях, в том числе, по военной линии, которые были заморожены из-за конфронтации вокруг ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

Сохранить статус-кво 

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Северная Корея настроена на процесс мирного диалога и давно его добивается, но она добивается мирного диалога, а не ситуации, когда под маской диалога ей предлагают капитуляцию… Северяне сделали предложение и южане на него позитивно отреагировали. Этот шаг направлен на поддержание статус-кво, поддержание стабильности и в определенной мере на снижение уровня напряженности, потому что на самом деле вероятность военного конфликта достаточно велика", — считает Асмолов.

Он отметил, что Северная Корея воспринимает ракетно-ядерную проблему не как межкорейскую, а как корейско-американскую, потому что ракетно-ядерная программа КНДР четко позиционируется как средство противостояния США.

"Проблема в том, что после Ливии, Сирии, Ирака, Северная Корея понимает, что сдавать ядерную программу смысла нет, наоборот, по сути дела, Северная Корея может считать, что согласие на диалог пошло после того, как у Севера появилась межконтинентальная баллистическая ракета. Дело в том, что северяне периодически выступают с предложениями диалога, но на определенном этапе что Вашингтон, что Сеул заявляют, что мы северянам не верим, что они скорее всего не искренни, что там есть определенный план", — подчеркнул он.

Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР
© РИА Новости / Мария Фролова
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Джонсон и Тиллерсон договорились продолжать оказывать давление на КНДР
Эксперт отметил, что даже несмотря на готовность Пхеньяна продолжать диалог с Сеулом по проблемным вопросам, о денуклеаризации Корейского полуострова речи пока не идет. "Для Северной Кореи нынешняя ситуация — это в целом хорошее доказательство того, что только развитие ядерной программы удерживает ситуацию от силового решения", — сказал эксперт.

По его словам, переговоры о денуклеаризации должны идти не только в отношении КНДР, но всего полуострова. "А тут возникает вопрос о том, как быть с атомным оружием на борту американских военных кораблей, которая Южная Корея никак не может контролировать", — добавил Асмолов.

Более конструктивная позиция КНДР 

Трансляция выпуска новостей в Токио о ракетном пуске КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
В США считают, что КНДР может готовить новое ракетное испытание
"Северяне, возможно, решили сделать свою позицию более конструктивной, просто пока от нынешней ситуации все стороны имеют некоторые бонусы. Ситуация все-таки становится чуть менее обостренной, Ким Чен Ын получает определенной плюс к реноме, а Мун Чжэ Ин получает довольно важную гарантию безопасности Олимпиады", — сказал эксперт.

По его словам, присутствие северокорейской делегации на Олимпиаде будет означать, что, "скорее всего, параллельно с Олимпиадой никаких действий в виде ракетных запусков не будет".

"Это, скорее, возвращение с минуса на ноль, чем выход в плюс. Выход в плюс будет, если после Олимпиады этот процесс будет продолжаться", — считает Асмолов.

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