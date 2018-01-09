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В Латвии библиотекарей попросили следить за читателями

18:2809.01.2018
(обновлено: 18:33 09.01.2018)
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© Fotolia / BillionPhotos.comСтарые книги. Архивное фотоСтарые книги. Архивное фото
© Fotolia / BillionPhotos.com

РИГА, 9 янв – РИА Новости. Полиция безопасности (ПБ) Латвии разработала рекомендацию для библиотекарей, которых просят быть бдительными в отношении читателей, интересующихся исламом, сообщает Sputnik Латвия.

Человек с зонтом с флагом Великобритании у Биг Бена и здания парламента в Лондоне
© AFP 2017 / Justin Tallis
Кандидат в британский парламент сравнила ислам с раковой опухолью

Памятка-буклет, адресованная сотрудникам библиотек, размещена на сайте ведомства.

ПБ сообщает об опыте европейских стран, который свидетельствует, что террористические организации активно распространяют в интернете свои пропагандистские материалы. К делу привлекаются и социальные сети (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter), которые особенно популярны среди молодежи.

Сотрудники ПБ указывают, что радикально настроенные люди интересующую информацию все чаще находят в пунктах бесплатного доступа к интернету, включая библиотеки. К тому же в их фондах имеется обширная религиозная литература. Анализируя события в Европе и ситуацию в Латвии, работники ПБ констатировали, что похожие тенденции, хоть и в меньшей степени, но могут наблюдаться и в балтийской республике.

Поэтому в спецслужбе разработали список из шести признаков, который поможет опознать радикала:

1.    Повышенный интерес к исламу, в том числе к террористическим организациям.
2.    Выражение открытой поддержки террористам, их организациям, особенно ИГ*.
3.    Демонстрация и ношение на одежде логотипа террористической организации ИГ*.
4.    Просмотр в интернете видеоматериалов, демонстрирующих насилие, особенно казни, проводимые террористами.
5.    Изучение пропагандистских материалов террористов, инструкций по совершению террористических актов.
6.    Повышенный интерес к территориям, контролируемым террористическими организациями.

Мусульманин раздает пособия об исламе у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Иерусалиме
© РИА Новости / Мария Шустрова
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Правда, в ПБ отмечают, что ни один из этих признаков не является стопроцентным подтверждением радикальных настроений человека. Каждый случай должен оцениваться индивидуально, но библиотекарям все же советуют зафиксировать персональные данные посетителя и проинформировать об этом Полицию безопасности.

Как отмечает Sputnik, сами библиотекари не в восторге от полученных рекомендаций.

По сообщению местных СМИ, работники библиотек не считают, что контроль за читателями входит в их обязанности. Посетители бывают очень разными, но разве можно считать угрозой человека, который приходит, к примеру, четыре раза в неделю читать Коран, говорят они.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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2 пользователя оставили 2 комментария
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Вадим Викторович
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Штирлиц шёл по знакомым берлинским улицам с заседания в Рейхстаге. Парашют тихо шуршал где-то сзади, сабля больно задевала старые раны, козырёк будённовки закрывал январское хмурое небо и даже наградной маузер как-то неприятно тянул белую портупею. Штирлиц знал, что очень близок к провалу, но не догадывался почему. "Надо перестать носить валенки в канцелярии" - догадался Штирлиц...
18:51
09.01.2018
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Патриот своей Родины
А полиция Латвии не в курсе, что есть интернет?! Или в Латвии нет?! )))
18:51
09.01.2018
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