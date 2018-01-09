Политики и эксперты позитивно оценили возврат Сеула и Пхеньяна к диалогу

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Первые за два года прямые переговоры высокопоставленных представителей Северной и Южной Кореи закончились принятием совместного заявления, в котором стороны договорились об участии команды КНДР в зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане и согласились продолжить диалог, в том числе по линии военных, для разрядки напряженной ситуации на Корейском полуострове.

Переговоры Севера и Юга прошли во вторник в южной части демилитаризованной зоны между двумя корейскими государствами в пункте переговоров Пханмунджом, в здании под названием "Дом мира", где в прошлом неоднократно вели диалог представители КНДР и Южной Кореи. Южнокорейскую делегацию возглавил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн, а северокорейскую — председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. В делегации сторон вошли также заместители министров по делам спорта. В последний раз переговоры на высоком уровне между КНДР и Южной Кореей состоялись в декабре 2015 года.

Мир позитивно оценил решение КНДР и Южной Кореи вернуться к диалогу: политики полагают, что это снизит напряженность на Корейском полуострове. В то же время российские эксперты, отмечая возможный позитивный эффект прошедших переговоров, призывают не переоценивать их результаты.

Диалог будет продолжен

В документе, принятом по итогам переговоров говорится, что Сеул и Пхеньян договорились решать проблемы в отношениях самостоятельно, путем переговоров "силами нашей нации". Было также принято решение возобновить консультации по военным вопросам.

"Юг и Север разделяют мнение о необходимости снижения нынешней военной напряженности и для урегулирования этой проблемы решили возобновить переговоры военных", — говорится в совместном заявлении, опубликованном в южнокорейских СМИ.

Стороны также достигли согласия возобновить переговоры на высоком уровне для улучшения отношений между КНДР и Южной Кореей. По данным южнокорейского агентства Рёнхап, Сеул и Пхеньян условились активизировать контакты, обмены и сотрудничество в самых различных областях, которые были заморожены из-за конфронтации вокруг ядерной и ракетной программ КНДР.

На встрече в демилитаризованной зоне представители Сеула также предложили Пхеньяну возобновить и переговоры по денуклеаризации полуострова, однако официальной реакции с Севера на это предложение пока не последовало. Тем не менее, Сеул считает, что сам факт подобного предложения уже является позитивным сигналом для региона. Кроме того, по данным агентства Рёнхап, южнокорейская делегация предложила КНДР провести в середине февраля встречи разобщенных в результате национального раскола родственников. Для этого Сеул выступил с идеей возобновить переговоры по линии Красного Креста двух сторон.

Северокорейцы приедут на Олимпиаду

Помимо вопросов в сложных отношениях двух стран, переговоры представителей Севера и Юга касались и возможности участия северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля. Впервые идею приехать на Игры озвучил лидер КНДР Ким Чен Ын в традиционном новогоднем обращении к нации. Он пожелал успеха в проведении Олимпиады южанам и выразил надежду на участие в ней северокорейской команды.

По итогам встречи во вторник высокопоставленные дипломаты решили, что команда КНДР будет участвовать в Олимпиаде-2018, причем речь, скорее всего, пойдет не только о спортсменах. Ранее Пхеньян высказался за поездку в Южную Корею также высокопоставленной делегации, представителей национального олимпийского комитета, артистов, болельщиков и журналистов.

Для организации такого визита в Сеуле выразили готовность рассмотреть возможность смягчения санкций против КНДР на время ее участия в Олимпиаде. "Если для участия в Олимпиаде делегации Северной Кореи потребуются какие-то предварительные меры, связанные с санкциями, то мы планируем рассмотреть их, тесно консультируясь с санкционным комитетом СБ ООН, США и другими заинтересованными государствами", — заявил во вторник на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского МИД Но Гю Док.

Дипломат особо подчеркнул, что, несмотря на такую готовность, Южная Корея будет соблюдать международные меры давления на Пхеньян.

Северокорейская сборная является нечастой гостьей на главном спортивном событии планеты, и если летние Игры КНДР практически не пропускает (за исключением 1984 года в Лос-Анджелесе и 1988 года в Сеуле), то на зимние олимпиады северокорейцы приезжают гораздо реже. Последний раз сборная участвовала в Играх в Ванкувере в 2010 году.

Мировые лидеры приветствуют диалог двух Корей

Мировые лидеры позитивно отреагировали на возобновление переговоров между КНДР и Южной Кореей. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что диалог является ключом для поддержания мира на Корейском полуострове, назвав переговоры между Пхеньяном и Сеулом "позитивным сигналом для региона".

В Москве факт начала прямых переговоров также оценили позитивно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ, "безусловно, приветствует прямой непосредственный контакт представителей двух Корей". "Мы считаем, что только путем такого диалога возможно выйти на разрядку напряженности на Корейском полуострове. Это именно тот диалог, о необходимости которого последовательно говорило руководство Российской Федерации", — добавил он.

Пекин, со своей стороны, выразил надежду, что переговоры на высоком уровне помогут смягчить обстановку на Корейском полуострове и улучшить отношения между двумя сторонами. КНР также призвала международное сообщество поддержать эти позитивные усилия, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Дать возможность договориться самим

Российские парламентарии, приветствуя контакты представителей Северной и Южной Кореи, отмечают, что мировое сообщество должно поддержать начавшийся диалог и не провоцировать новый виток противостояния между странами. По мнению замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, Вашингтон в данной ситуации должен проявить сдержанность и не оказывать "деструктивного давления на Сеул".

"У разделенного корейского народа должна быть возможность самостоятельно договориться о дальнейшем развитии отношений между Северной и Южной Кореями", — заявил депутат.

По мнению главы международного комитета Совета Федерации РФ Константина Косачева, в настоящее время все внешние игроки, включая США, Китай, Японию и Россию, должны взять паузу, чтобы Южная и Северная Кореи могли провести прямые переговоры и услышать позиции друг друга. "А если и когда Северная и Южная Кореи найдут общий язык, во что пока верится с трудом, если они смогут слышать друг друга, то здесь уже на втором этапе должно наступить время для многосторонней дипломатии, именно многосторонней, а не американской", — подчеркнул сенатор.

По его мнению, само содержание переговоров КНДР и Южной Кореи переоценивать не стоит, произошла первая встреча сторон, на которой они обменялись заранее заготовленными позициями, предложениями. "С точки зрения содержания я не склонен считать эти переговоры прорывом, но прорывом является сам факт проведения встречи после двухлетнего перерыва", — добавил парламентарий.

Косачев подчеркнул, что прямой диалог Пхеньяна и Сеула — очень важный элемент продвижения вперед в решении проблем Корейского полуострова напрямую, без какого-либо посредничества.

Со своей стороны в Госдуме РФ выразили готовность стать посредниками в переговорах о денуклеаризации, заявил глава комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Леонид Слуцкий.

Отношения между двумя частями Корейского полуострова обострились в последние годы из-за острой конфронтации КНДР и США, причиной которой стал отказ Пхеньяна прекращать свои ядерную и ракетную программы. Усиливающиеся санкции со стороны СБ ООН не повлияли на Северную Корею, которая продолжает ядерные и ракетные испытания под предлогом защиты от американской угрозы. Опасения Пхеньяна усиливают военные учения США и Южной Кореи, направленные на устрашение КНДР.

Передышка на время Олимпиады

До конца Олимпиады можно ожидать снижения напряженности на Корейском полуострове, и это время дает возможность "запустить большую дипломатию", считает замдиректора Восточного института (Владивосток) Артем Лукин.

"То, что состоялись эти переговоры – это первый хороший позитивный сигнал", — отметил Лукин. Он напомнил, что нарастание напряженности началось с января 2016 года, когда Северная Корея произвела ядерное испытание, а в феврале 2016 года запустила ракету. Два года "никаких переговоров не было, были только взаимные обвинения, оскорбления угрозы", — отметил эксперт.

В то же время нельзя говорить, что сами эти переговоры и их итоги – это какая-то сенсация, в частности, потому, что пункты, по которым стороны достигли согласия — символические. "Сами по себе эти шаги ядерно-ракетную проблему не решают. Для решения этой проблемы необходимы переговоры Северной Кореи с американцами. Главные действующие лица в этом кризисе – это Пхеньян и Вашингтон", — сказал Лукин. В то же время значимость этих переговоров заключается в том, что "на ближайшие два месяца наступит деэскалация", отметил он.

По мнению заведующего отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александра Воронцова, прошедшие во вторник переговоры между представителями Сеула и Пхеньяна, — это хороший сигнал, но насколько долго сохранится положительный эффект от этой встречи, неизвестно, поскольку наиболее влиятельным игроком в регионе являются США. "Сам факт того, что контакты состоялись и договоренности достигнуты, – крайне положительное долгожданное событие. Но насколько эффект этих договоренностей будет иметь пролонгированное действие, покажет только время", — сказал Воронцов.

Он пояснил, что в данной ситуации наиболее влиятельным игроком являются США, позиция которых зачастую остается фактором неопределенности, и многое будет зависеть от их политики. По его мнению, потепление в отношениях Пхеньяна и Сеула отнюдь не означает налаживания диалога между КНДР и США. "Это разные треки, разные проблемы", — считает политолог.

На прошлой неделе Вашингтон и Сеул заявили о договоренности отложить запланированные на конец февраля – период проведения зимней Олимпиады — военные учения в районе Корейского полуострова. Решение было озвучено на фоне налаживания прямых контактов Южной и Северной Кореи. В Пентагоне заявили, что учения пройдут после окончания Паралимпийских Игр в марте 2018 года.