В ДНР заявили, что не получали предложений от Киева по обмену пленными

ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики не получали официальных предложений от Киева о новом обмене пленными, этот вопрос будет обсуждаться на переговорах в Минске 18 января, сказала журналистам во вторник омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"Официальных предложений об обмене пленными и о формуле обмена Донецкая народная республика не получала. Я сегодня это проверяла, мы об этом ничего не знаем. Основываться на заявлениях в СМИ мы не можем… Мы готовимся к следующему этапу обмена. В настоящее время ведется работа со списками. Второй этап обмена будет обсуждаться в ходе предстоящих переговоров в Минске", — сказала Морозова.