В ДНР заявили, что не получали предложений от Киева по обмену пленными

ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики не получали официальных предложений от Киева о новом обмене пленными, этот вопрос будет обсуждаться на переговорах в Минске 18 января, сказала журналистам во вторник омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

В конце декабря прошлого года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных, однако, по словам Морозовой, их было только 160. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

"Официальных предложений об обмене пленными и о формуле обмена Донецкая народная республика не получала. Я сегодня это проверяла, мы об этом ничего не знаем. Основываться на заявлениях в СМИ мы не можем… Мы готовимся к следующему этапу обмена. В настоящее время ведется работа со списками. Второй этап обмена будет обсуждаться в ходе предстоящих переговоров в Минске", — сказала Морозова.