Зюганов назвал виновных в отсутствии диалога между двумя Кореями

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Если бы американцы не занимались провокациями, диалог между КНДР и Южной Кореей давно состоялся бы, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ранее КНДР и Южная Корея начали переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. При этом Сеул предложил Пхеньяну возобновить переговоры по денуклеаризации полуострова.

"Диалог завязывается между Северной и Южной Кореей. Для нас принципиально важно… Если бы американцы не занимались провокациями, диалог давно бы состоялся", — сказал Зюганов журналистам во вторник.

Политик также подчеркнул огромную роль России в процессе урегулирования.

"Без России, мне кажется, там не могут пройти то, что необходимо. Россия играет огромную роль", — сказал он.

Координатор парламентской группы дружбы с Северной Кореей, депутат от КПРФ Казбек Тайсаев также отметил, что во вторник лидера КПРФ лично поблагодарил за проделанную работу посол КНДР.

"Благодаря, я могу сказать, в том числе и Геннадию Андреевичу (Зюганову). Почему сегодня лично посол (КНДР) пришел и поблагодарил его. Вы знаете, что мы в течение года провели огромную работу с Кореей", — сказал Тайсаев журналистам.