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В мире

МИД возмущен принятым в Латвии законом о статусе участника Второй мировой

17:5509.01.2018
(обновлено: 18:08 09.01.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкУлица Пилс и Церковь Скорбящей Богоматери в Риге, ЛатвияУлица Пилс и Церковь Скорбящей Богоматери в Риге, Латвия
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. МИД России возмущен тем, что президент Латвии подписал закон "О статусе участника Второй мировой войны", который уравнивает ветеранов, воевавших на стороне СССР, с теми, кто участвовал в войне на стороне нацистской Германии.

Марш ветеранов СС в Риге. Архивное фото
© Sputnik
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Президент Латвии уравнял статус советских и нацистских ветеранов

Ранее президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам страны, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР.

"Возмущены этим очередным кощунственным законодательным актом. Откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений", — говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно тексту закона, участниками Второй мировой войны признаются граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители республики, легально въехавшие в страну до этой даты.

Участники марша ветеранов Ваффен СС и их сторонников в Риге. Архивное фото
© Sputnik / Оксана Джадан
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Участниками Второй мировой войны не будут признаны сотрудники национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности этого режима. Этот статус также не будет присвоен сотрудникам КГБ СССР или ЛССР, за исключением сотрудников финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений. Статус участника Второй мировой войны не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечества и другие преступления.

В Латвии проживает несколько тысяч участников Второй мировой войны, которые воевали как на стороне Красной Армии, так и на стороне латышского легиона Ваффен СС. Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны. Всего в рядах латышского легиона были около 150 тысяч человек.

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 6 комментариев
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shua221
МИДу заняться больше нечем, похоже. Та война закончилась 72 года назад. Для Латвии, что гитлеровская Германия, что СССР - оккупанты, это очевидно. Если им нужно, пусть принимают такие законы, это их внутреннее дело. Ставить в зависимость от этого современные отношения между двумя странами...как-то неубедительно. Впрочем, и отношений то особых нет. Чего там портить?
20:46
09.01.2018
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Олег Ляшкин
Очередной добрососедский пинок, Россия уже не парится.
19:47
09.01.2018
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Александр Васильевич
Этот их закон, если чуть вникнуть, не стоит выйденного яйца, никого не затрагивает, пустой звук, а истерию в России раздули до небес. В общем-то это и было целью латвийского закона - позлить истеричек.
19:15
09.01.2018
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Александр Васильевич
Лезть в чужие законы, касающиеся только чужих граждан - это вмешательство в чужие дела, по словам того же МИДа. Сейчас Европа будет спрашивать, почему Навального не допустили к выборам, а МИД будет верещать о вмешательстве.
19:11
09.01.2018
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ggg123456
Тут все виноваты,и те,и другие фашисты,они имели право защищаться.
18:18
09.01.2018
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georgzavarzin
В ответ прозвучал уже ставшим традицией ответ русских , нас рать.
18:16
09.01.2018
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