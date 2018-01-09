Обмены и сотрудничество: Пхеньян и Сеул договорились восстановить отношения

ТОКИО, 9 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. КНДР и Южная Корея провели во вторник министерские переговоры, достигнув договоренностей, позволяющих фактически поднять из руин отношения двух корейских государств.
По итогам встречи, проходившей в демилитаризованной зоне в пункте переговоров Пханмунджом, принято совместное заявление для печати, в котором объявлено о решении Юга и Севера восстановить полномасштабный диалог по разным областям, в том числе в военной, а также принято решение о том, что команда КНДР приедет в феврале на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан.
Делегации по пять человек с каждой стороны возглавляли министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн и председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон (КНДР). Переговоры проходили в Пханмунджоме в южной части демилитаризованной зоны в так называемом "Доме мира", где в прошлом неоднократно встречались представители КНДР и Южной Кореи.
Участие КНДР в Олимпиаде
В заявлении Юга и Севера отмечается, что стороны решили "активно сотрудничать для успешного проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане в Южной Корее, чтобы это дало возможность поднять облик (корейской) нации". В этой связи КНДР направит в Пхёнчхан высокопоставленную делегацию, представителей национального Олимпийского комитета, команду спортсменов, группу их поддержки, артистов и музыкантов, болельщиков, участников показательных выступлений по тхэквондо, журналистов, а южная сторона обеспечит для этого все необходимое.
Связанные с этим рабочие вопросы стороны договорились решить на подготовительных переговорах и через обмен посланиями.
Построение доверия в военной области
Хотя минимальной задачей переговоров в Пханмунджоме было участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде, делегации Юга и Севера смогли продвинуться дальше и договорились о мерах снижения военной напряженности.
"Юг и Север решили приложить совместные усилия, нацеленные на национальное примирение и сплоченность, для снижения военной напряженности, создания мирной обстановки на Корейском полуострове", — говорится в совместном заявлении.
Пока шли переговоры, МИД Южной Кореи сообщил, что делегация КНДР уведомила Сеул о восстановлении линии "горячей связи" между военными представителями двух сторон на западном побережье для предупреждения инцидентов в Желтом море. Южнокорейская сторона возобновит работу линии связи со своей стороны с утра 10 января.
Эта линия была "прервана" в феврале 2016 года, когда КНДР перестала выходить на связь после решения бывших властей Южной Кореи прекратить работу индустриальной зоны в городе Кэсон к северу от демилитаризованной зоны.
Обмены и сотрудничество
"Север и Юг нацелены на оживление контактов, обменов и сотрудничества, на национальное примирение и сплоченность", — отмечается в совместном заявлении участников сегодняшних переговоров.
Обе стороны, указывается в документе, для улучшения отношений решили возобновить помимо переговоров на высоком уровне диалог в различных областях.
На нынешних переговорах, как сообщало агентство Рёнхап, Южная Корея предложила КНДР провести в середине февраля встречу разделенных семей по случаю Нового года по лунному календарю, когда все корейцы видятся со своими родственниками. Однако в совместное заявление эта тема не вошла, вероятно, поскольку по времени такой обмен совпал бы с Олимпиадой и это было бы слишком накладно.