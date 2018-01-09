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В мире

Обмены и сотрудничество: Пхеньян и Сеул договорились восстановить отношения

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2259)
17:5209.01.2018
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© AFP 2017 / Korea Pool/AFPУчастники встречи делегаций Северной и Южной Кореи. 9 января 2018Участники встречи делегаций Северной и Южной Кореи. 9 января 2018
© AFP 2017 / Korea Pool/AFP

ТОКИО, 9 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. КНДР и Южная Корея провели во вторник министерские переговоры, достигнув договоренностей, позволяющих фактически поднять из руин отношения двух корейских государств.

Глава северокорейской делегации Ли Сон Гвон во время встречи с министром южнокорейской ассоциации Чо Мьюнг Гионом. 9 января 2018
© AP Photo / Korea Pool via AP
Глава делегации КНДР выразил оптимизм по поводу переговоров с Южной Кореей

По итогам встречи, проходившей в демилитаризованной зоне в пункте переговоров Пханмунджом, принято совместное заявление для печати, в котором объявлено о решении Юга и Севера восстановить полномасштабный диалог по разным областям, в том числе в военной, а также принято решение о том, что команда КНДР приедет в феврале на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан.

Делегации по пять человек с каждой стороны возглавляли министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн и председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон (КНДР). Переговоры проходили в Пханмунджоме в южной части демилитаризованной зоны в так называемом "Доме мира", где в прошлом неоднократно встречались представители КНДР и Южной Кореи.

Талисманы зимних Олимпийских игр 2018 и зимних Паралимпийских игр 2018 в Пхенчхане. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Северокорейские спортсмены примут участие в Олимпиаде в Пхенчхане
Это были первые переговоры правительств двух корейских государств после прихода к власти в мае прошлого года президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. При двух его предшественниках Ли Мён Баке и Пак Кын Хе отношения КНДР и Южной Кореи достигли нулевой точки.

Участие КНДР в Олимпиаде

В заявлении Юга и Севера отмечается, что стороны решили "активно сотрудничать для успешного проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане в Южной Корее, чтобы это дало возможность поднять облик (корейской) нации". В этой связи КНДР направит в Пхёнчхан высокопоставленную делегацию, представителей национального Олимпийского комитета, команду спортсменов, группу их поддержки, артистов и музыкантов, болельщиков, участников показательных выступлений по тхэквондо, журналистов, а южная сторона обеспечит для этого все необходимое.

Связанные с этим рабочие вопросы стороны договорились решить на подготовительных переговорах и через обмен посланиями.

Олимпийские кольца в Пхенчхане. Архивное фото
© AP Photo / Lee Jin-man
Южная Корея рассмотрит смягчение санкций против КНДР на время Олимпиады
Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане 9-25 февраля. Предложение направить на них северокорейских спортсменов выдвинул 1 января в новогодней речи лидер КНДР Ким Чен Ын. Оно было с энтузиазмом подхвачено в Южной Корее, и Сеул предложил нынешние министерские переговоры.

Построение доверия в военной области

Хотя минимальной задачей переговоров в Пханмунджоме было участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде, делегации Юга и Севера смогли продвинуться дальше и договорились о мерах снижения военной напряженности.

"Юг и Север решили приложить совместные усилия, нацеленные на национальное примирение и сплоченность, для снижения военной напряженности, создания мирной обстановки на Корейском полуострове", — говорится в совместном заявлении.

Сеул. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Жидаков
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Сеул и Пхеньян решили возобновить переговоры в разных областях
КНДР и Южная Корея с этой целью договорились возобновить переговоры между военными для предотвращения вооруженных инцидентов.

Пока шли переговоры, МИД Южной Кореи сообщил, что делегация КНДР уведомила Сеул о восстановлении линии "горячей связи" между военными представителями двух сторон на западном побережье для предупреждения инцидентов в Желтом море. Южнокорейская сторона возобновит работу линии связи со своей стороны с утра 10 января.

Эта линия была "прервана" в феврале 2016 года, когда КНДР перестала выходить на связь после решения бывших властей Южной Кореи прекратить работу индустриальной зоны в городе Кэсон к северу от демилитаризованной зоны.

Обмены и сотрудничество

Карта Северной и Южной Кореи. Архивное фото
© AP Photo / Lee Jin-man
В Госдуме прокомментировали "вклад" США в переговоры КНДР и Южной Кореи
Противостояние вокруг ядерной программы КНДР, которую Пхеньян продолжает под предлогом защиты от угрозы со стороны США, привело в минувшие годы к замораживанию межкорейских контактов и обменов по всем каналам. Союзники Южной Кореи в лице США и Японии неоднократно предупреждали Мун Чжэ Ина о том, что переговоры с КНДР вести не время. Несмотря на это, прорыв произошел, причем после того как на волне острой напряженности и Токио, и Сеул согласились закупить у США новые партии вооружений для восстановления "торгового баланса".

"Север и Юг нацелены на оживление контактов, обменов и сотрудничества, на национальное примирение и сплоченность", — отмечается в совместном заявлении участников сегодняшних переговоров.

Обе стороны, указывается в документе, для улучшения отношений решили возобновить помимо переговоров на высоком уровне диалог в различных областях.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Политолог оценил перспективы переговоров КНДР и Южной Кореи
В прошлом Сеул и Пхеньян проводили встречи на высшем уровне, часто обменивались визитами деятелей культуры, спортсменов, ученых, бизнесменов, устраивали свидания разобщенных в результате национального раскола родственников. Но все эти контакты были утеряны.

На нынешних переговорах, как сообщало агентство Рёнхап, Южная Корея предложила КНДР провести в середине февраля встречу разделенных семей по случаю Нового года по лунному календарю, когда все корейцы видятся со своими родственниками. Однако в совместное заявление эта тема не вошла, вероятно, поскольку по времени такой обмен совпал бы с Олимпиадой и это было бы слишком накладно.

Национальные проблемы решать силами своей нации

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Южная Корея предложила КНДР провести встречи разделенных семей
Один из пунктов совместного заявления на переговорах Юга и Севера отдельно отразил стремление корейцев Юга и Севера решать свои национальные проблемы самостоятельно, силами своей нации путем диалога и переговоров. Это перекликается с принципом достижения национального единства при идеологических разногласиях, который был в числе прочих согласован властями КНДР и Южной Кореи еще в 1972 году. Однако, как показывает исторический опыт, одного желания самих корейцев недостаточно, поскольку на Корейском полуострове пересекаются интересы и других государств.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
lyuda.terenteva.55
Да, историческое событие для обеих стран и для мира тоже. Лишь бы америкосы своими ручонками и не совсем здоровыми головками не вмешались в пока ещё хрупкий процесс.
18:02
09.01.2018
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