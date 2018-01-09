В декабре Киев передал ДНР 160 человек в рамках обмена пленными

ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики с начала конфликта в Донбассе передали Киеву в рамках обмена пленными не более тысячи человек, сказала журналистам во вторник омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"На самом деле, за всю историю обменов мы передали украинской стороне не более тысячи человек", — сказала она.

В конце декабря прошлого года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных, однако, по словам Морозовой, их было только 160. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.