Пушков: отставка глав МИД и Минобороны Польши может снизить накал паранойи

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Отставка польских министра иностранных дел Витольда Ващиковского и министра обороны Антония Мачеревича вряд ли изменит курс Варшавы в отношении Москвы. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

Отставка глав МИД и МО Польши вряд ли изменит ее курс в отн. России, но может слегка снизить накал паранойи, исходящей из Варшавы. Пора бы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 января 2018 г.

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник назначил несколько новых министров. Ключевыми стали отставки главы Мачеревича и Ващиковского.

Министром обороны стал Мариуш Блащак, до этого возглавлявший МВД. Вакантную должность главы министерства внутренних дел занял Йоахим Бруджиньский — вице-спикер сейма. Ващиковского сменил Яцек Чапутович, до этого занимавший пост замгоссекретаря в МВД.