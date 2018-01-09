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В мире

В Польше уволили двух основных министров с антироссийской позицией

17:4109.01.2018
(обновлено: 18:41 09.01.2018)
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© РИА Новости / Филип КлимашевскийПерейти в фотобанкМужчина с флагом Польши. Архивное фотоМужчина с флагом Польши. Архивное фото
© РИА Новости / Филип Климашевский
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ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости. Два основных польских министра, известных антироссийской позицией, лишились своих постов — в новом составе правительства не нашлось места Антони Мачеревичу, занимавшему пост министра национальной обороны, и Витольду Ващиковскому, который руководил министерством иностранных дел.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Премьер Польши Матеуш Моравецкий представил новый состав кабмина. Военным ведомством будет руководить Мариуш Блащак, возглавлявший МВД, а министром иностранных дел стал Яцек Чапутович, который до этого был заместителем госсекретаря в МВД.

Мачеревич настаивал, что авиакатастрофа, в которой в 2010 году погиб президент Лех Качиньский, была терактом, и обвинял в этом Россию.

Не любил Россию и был нелюбим в Польше 

Буровая установка. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бывший глава Минобороны редко отказывался от антироссийской риторики. Он постоянно твердил о "российской угрозе", к отражению этой "угрозы" он готовил войска и для противостояния России он уговаривал американских коллег прислать в Польшу еще больше военных.

Мачеревич регулярно выступал с утверждениями, что только присутствие американских войск будет гарантией безопасности Польши. Он требовал увеличить количество американских солдат до двух бригад хотя бы на то время, пока Войско Польское, которое при нем начало расти численно и вооружаться, не обретет необходимую силу.

Кроме того, особо Польша гордится тем, что стала одной из немногих стран, кто выполняет и даже перевыполняет стандарт НАТО, направляя на нужды обороны не менее двух процентов ВВП. В начале осени польский сейм принял закон об увеличении оборонных расходов до 2,1% ВВП к 2020 году и 2,5% — к 2030 году.

Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Что касается вооружения и военной техники, то прошлым летом Варшава договорилась с Вашингтоном о поставках систем ПРО Patriot.

В Москве, комментируя сообщения о "российское угрозе" для восточноевропейских стран, в том числе и Польши, неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают, что Москва не собирается ни на кого нападать, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Одной из любимых тем Мачеревича была катастрофа самолета президента Леха Качиньского под Смоленском.

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Польский Ту-154 потерпел крушение в апреле 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение президентского самолета ниже дозволенного минимума и решение идти на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

Центр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
© Depositphotos / jacek_kadaj
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Эта комиссия, работающая в составе Минобороны, регулярно делала новые "открытия". В катастрофе обвиняли российских авиадиспетчеров, находили следы сначала одного, а потом и двух взрывов, обвиняли российскую сторону в препятствии расследованию. Последним стало заявление о том, что польская комиссия заинтересовалась материалами недавней аварии истребителя МиГ-29 и хочет сравнить последствия.

Мачеревич счел подозрительным, что Ту-154 ударился об одно дерево, но разбился на части, а МиГ-29 повалил много деревьев и остался практически целым.

"Комиссия обратилась за снимками с места происшествия. Самолет многократно легче и меньше, чем Ту-154, сломал намного больше деревьев, десятки деревьев, а не одну березу, остается визуально целым, крылья не оторваны, пилот в хорошем состоянии — серьезно повреждена нога, но жизни и здоровью его ничего не угрожает", — сказал Мачеревич.

Премьер-министр Польши Беата Шидло. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент России Владимир Путин, между тем, назвал заявления о причастности России к крушению самолета Качиньского чушью и блефом.

Неудивительно, что именно Мачеревич возглавил рейтинг недоверия среди жителей Польши. Согласно опросу, поведенному компанией CBOS в конце мая, о недоверии министру обороны заявили 58% опрошенных, а доверяли ему лишь 25%.

Не добавляли популярности Мачеревичу истории, в которые попадали его сотрудники. Так, у оппозиции были претензии к Мачеревичу из-за того, что бывший глава комиссии по расследованию смоленской катастрофы Вацлав Берчиньский имел доступ к документам о переговорах по поводу приобретения Польшей французских многоцелевых вертолетов Caracal. Польша отказалась от крупного контракта на их закупку. Берчиньский же заявил, что именно он убедил министра обороны не приобретать эти вертолеты.

Жители Люблина и бойцы Советской Армии на одной из улиц города. Польша, 1944 год
© РИА Новости / Александр Капустянский
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Другая претензия касалась личности бывшего официального представителя военного ведомства, главы политического кабинета Минобороны Бартоломея Мищевича. В польских изданиях регулярно появлялись сообщения о вероятном превышении им полномочий. Наиболее широко обсуждалась статья газеты Fakt, в которой рассказывалось о посещении Мищевичем клубной вечеринки в Белостоке. Утверждалось, что для поездки в клуб он использовал ведомственный автомобиль, а в самом заведении его якобы сопровождал сотрудник службы безопасности. По сведениям издания, в клубе Мищевич якобы угощал алкоголем всех присутствовавших, знакомился со студентками, требовал от ведущего объявлять, что он находится в зале, обсуждал своего шефа Мачеревича и предлагал некоторым работу в Минобороны. В итоге Мищевича уволили и исключили из правящей партии "Право и справедливость".

Тем не менее попытки оппозиции вынести Мачеревичу вотум недоверия не принесли положительного результата. Удивительного в этом нет, так как большинство мест в сейме, который голосует по этому вопросу, принадлежит партии "Право и справедливость".

Не дружил с Россией и подговаривал других

Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Хватит прятаться за Россию. Польша поставила Украине ультиматум
Другого уволенного министра – главу МИД Витольда Ващиковского – также никак нельзя причислить к друзьям России.

Он неоднократно призывал страны Европы, даже не являющиеся членами НАТО, тратить на оборонные расходы не менее двух процентов ВВП, объясняя эту необходимость "агрессивной политикой России".

Также Ващиковский известен как ярый противник строительства газопровода "Северный поток — 2". Именно он убеждал страны Европы, в частности Хорватию, отказаться от поставок газа из России, заявлял о намерении Польши отказаться от продления контракта с "Газпромом", в то время как профильные руководители говорили о том, что решение на этот счет еще не принято.

Президентский дворец в Варшаве, Польша
© Flickr / Lukas Plewnia
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Критике со стороны Ващиковского подвергались и власти Венгрии за частые, по его мнению, визиты президента России. Он требовал от Венгрии "соответствовать позиции ЕС в отношениях с Россией".

Недоумение вызвало и относительно недавнее заявление Ващиковского с требованиями военных компенсаций от России. По его мнению, Советский Союз в свое время не учел право Польши на репарации от Германии.

Во всех проблемах двусторонних отношений с Россией Вашиковский традиционно был склонен обвинять Москву. В интервью РИА Новости он заявил, что "со стороны Польши нет никаких возражений относительно поддержания диалога с Россией", но со стороны Москвы "нет никаких намерений вести диалог с Польшей". Ващиковский убежден, что "ключи к улучшению отношений" лежат в Москве, а не Польше, а все возникшие проблемы были инициированы не Польшей, а Россией.

Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
© REUTERS / Slawomir Kaminski
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Известен экс-министр и как фигурант комичной ситуации с несуществующей страной Сан-Эскобар, с которой, по словам Ващиковского, Польша намеревалась наладить двусторонние отношения.

Об этом он заявил, когда проводил в Нью-Йорке встречи с целью продвижения кандидатуры Польши в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Тогда Ващиковский говорил о возможности провести "почти 20 переговоров с разными министрами". "С некоторыми, как, например, странами на Карибах, впервые в истории нашей дипломатии. Например, с такими странами, как Сан-Эскобар или Белиз", — рассказал он.

Варшавская сирена на Рыночной площади в Польше. Архивное фото
© Fotolia / Kavalenkava
Глава МИД Польши считает неоднозначным вопрос получения репараций от России
Намерение министра встретиться с коллегой из несуществующего Сан-Эскобара мгновенно стало одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях в Польше. В Twitter оперативно появился аккаунт Демократической республики Сан-Эскобар, в котором за несколько часов появились сообщения об отмене визового режима с Польшей, запуске авиасообщения, а также о поддержке кандидатуры Варшавы в СБ ООН. Интернет-пользователи публиковали коллажи с фотографиями Пабло Эскобара, подозревали, что главой этого государства является Ярослав Качиньский (лидер партии "Право и справедливость"), и рекомендовали ее для туризма.

Шутки о Сан-Эскобаре также поддержали политики из ныне оппозиционной партии "Гражданская платформа". Бывший глава МИД и Минобороны Радослав Сикорский назвал переговоры с Сан-Эскобаром "успехом внешней политики" Польши. "Министр Ващиковский, общаясь с представителями государств, которых не существует, вредит Польше гораздо меньше, чем обычно", — написал, в свою очередь, бывший министр обороны Томаш Семоняк.

В связи с невероятной популярностью высказывания министра ведомству пришлось пояснить, что значили слова Ващиковского на самом деле. "Сан-Эскобар — это оговорка. Министр Ващиковский имел в виду разговор с министром иностранных дел Сент-Китс и Невис", — сообщила тогда официальный представитель МИД Польши Йоанна Вайда.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Иван Жуков
Как же петюня переживет потерю Мачеревича? Это вторая в его жизни потеря после Клинтон...
18:07
09.01.2018
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