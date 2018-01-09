В Польше уволили двух основных министров с антироссийской позицией

ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости. Два основных польских министра, известных антироссийской позицией, лишились своих постов — в новом составе правительства не нашлось места Антони Мачеревичу, занимавшему пост министра национальной обороны, и Витольду Ващиковскому, который руководил министерством иностранных дел.
Не любил Россию и был нелюбим в Польше
Мачеревич регулярно выступал с утверждениями, что только присутствие американских войск будет гарантией безопасности Польши. Он требовал увеличить количество американских солдат до двух бригад хотя бы на то время, пока Войско Польское, которое при нем начало расти численно и вооружаться, не обретет необходимую силу.
Кроме того, особо Польша гордится тем, что стала одной из немногих стран, кто выполняет и даже перевыполняет стандарт НАТО, направляя на нужды обороны не менее двух процентов ВВП. В начале осени польский сейм принял закон об увеличении оборонных расходов до 2,1% ВВП к 2020 году и 2,5% — к 2030 году.
В Москве, комментируя сообщения о "российское угрозе" для восточноевропейских стран, в том числе и Польши, неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают, что Москва не собирается ни на кого нападать, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
Одной из любимых тем Мачеревича была катастрофа самолета президента Леха Качиньского под Смоленском.
Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение президентского самолета ниже дозволенного минимума и решение идти на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.
Мачеревич счел подозрительным, что Ту-154 ударился об одно дерево, но разбился на части, а МиГ-29 повалил много деревьев и остался практически целым.
"Комиссия обратилась за снимками с места происшествия. Самолет многократно легче и меньше, чем Ту-154, сломал намного больше деревьев, десятки деревьев, а не одну березу, остается визуально целым, крылья не оторваны, пилот в хорошем состоянии — серьезно повреждена нога, но жизни и здоровью его ничего не угрожает", — сказал Мачеревич.
Неудивительно, что именно Мачеревич возглавил рейтинг недоверия среди жителей Польши. Согласно опросу, поведенному компанией CBOS в конце мая, о недоверии министру обороны заявили 58% опрошенных, а доверяли ему лишь 25%.
Не добавляли популярности Мачеревичу истории, в которые попадали его сотрудники. Так, у оппозиции были претензии к Мачеревичу из-за того, что бывший глава комиссии по расследованию смоленской катастрофы Вацлав Берчиньский имел доступ к документам о переговорах по поводу приобретения Польшей французских многоцелевых вертолетов Caracal. Польша отказалась от крупного контракта на их закупку. Берчиньский же заявил, что именно он убедил министра обороны не приобретать эти вертолеты.
Тем не менее попытки оппозиции вынести Мачеревичу вотум недоверия не принесли положительного результата. Удивительного в этом нет, так как большинство мест в сейме, который голосует по этому вопросу, принадлежит партии "Право и справедливость".
Не дружил с Россией и подговаривал других
Он неоднократно призывал страны Европы, даже не являющиеся членами НАТО, тратить на оборонные расходы не менее двух процентов ВВП, объясняя эту необходимость "агрессивной политикой России".
Также Ващиковский известен как ярый противник строительства газопровода "Северный поток — 2". Именно он убеждал страны Европы, в частности Хорватию, отказаться от поставок газа из России, заявлял о намерении Польши отказаться от продления контракта с "Газпромом", в то время как профильные руководители говорили о том, что решение на этот счет еще не принято.
Недоумение вызвало и относительно недавнее заявление Ващиковского с требованиями военных компенсаций от России. По его мнению, Советский Союз в свое время не учел право Польши на репарации от Германии.
Во всех проблемах двусторонних отношений с Россией Вашиковский традиционно был склонен обвинять Москву. В интервью РИА Новости он заявил, что "со стороны Польши нет никаких возражений относительно поддержания диалога с Россией", но со стороны Москвы "нет никаких намерений вести диалог с Польшей". Ващиковский убежден, что "ключи к улучшению отношений" лежат в Москве, а не Польше, а все возникшие проблемы были инициированы не Польшей, а Россией.
Об этом он заявил, когда проводил в Нью-Йорке встречи с целью продвижения кандидатуры Польши в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Тогда Ващиковский говорил о возможности провести "почти 20 переговоров с разными министрами". "С некоторыми, как, например, странами на Карибах, впервые в истории нашей дипломатии. Например, с такими странами, как Сан-Эскобар или Белиз", — рассказал он.
Шутки о Сан-Эскобаре также поддержали политики из ныне оппозиционной партии "Гражданская платформа". Бывший глава МИД и Минобороны Радослав Сикорский назвал переговоры с Сан-Эскобаром "успехом внешней политики" Польши. "Министр Ващиковский, общаясь с представителями государств, которых не существует, вредит Польше гораздо меньше, чем обычно", — написал, в свою очередь, бывший министр обороны Томаш Семоняк.
В связи с невероятной популярностью высказывания министра ведомству пришлось пояснить, что значили слова Ващиковского на самом деле. "Сан-Эскобар — это оговорка. Министр Ващиковский имел в виду разговор с министром иностранных дел Сент-Китс и Невис", — сообщила тогда официальный представитель МИД Польши Йоанна Вайда.