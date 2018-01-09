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В мире

Эксперт: перестановки в кабмине Польши не повлияют на отношения с Россией

17:3209.01.2018
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фотоВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Перестановки в правительстве Польши ориентированы в первую очередь на налаживание конструктивных отношений Варшавы с Брюсселем, изменений в российско-польских отношениях не будет, считает доцент факультета международных отношений СПбГУ, эксперт-международник по Центральной и Восточной Европе Игорь Грецкий.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибывает на встречу группы «Вышеградская четверка» в Брюсселе. 14 декабря 2017
© AFP 2017 / John Thys
Эксперт: самые "отчаянные" польские министры оказались за бортом политики
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, возглавивший кабмин в декабре прошлого года, во вторник назначил несколько новых министров. Ключевыми стали отставки главы Минобороны Антони Мачеревича и министра иностранных дел Витольда Ващиковского. Министром обороны стал Мариуш Блащак, до этого возглавлявший МВД. Вакантную должность главы министерства внутренних дел занял Йоахим Бруджиньский — вице-спикер сейма. Ващиковского сменил Яцек Чапутович, до этого занимавший пост замгоссекретаря в МВД.

Миссия — избежать санкций

По словам эксперта, как в целом перестановки в правительстве, так и в частности отставки Мачеревича и Ващиковского были ожидаемыми. Как отмечает Грецкий, "из правительства ушли наиболее одиозные и противоречивые фигуры".

"Антони Мачеревич является самым непопулярным политиком Польши на сегодняшний день наряду с председателем партии "Право и справедливость" (Ярославом Качиньским), его антирейтинг является наивысшим. Витольд Ващиковский в свое время, когда возглавлял ведомство, успел сделать несколько противоречивых шагов. Можно вспомнить его заявление о несуществующей стране Сан-Эскобар, его визит в Белоруссию, который получил серьезный резонанс в Польше, и его не совсем удачные попытки наладить диалог с Брюсселем", — пояснил он.

Назначенный президентом Польши премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время присяги. 11 декабря 2017
© REUTERS / Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski
"Фигура речи". Эксперт о планах Польши усилить партнерство с Украиной
В декабре 2017 года Еврокомиссия запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС. На такие меры ЕК пошла из-за принятия Польшей законов в рамках судебной реформы, которые, по мнению Брюсселя, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. При этом ЕК готова пересмотреть решение, если Польша в течение трех месяцев решит проблемы с судебной реформой.

В связи с этим эксперт отмечает, что все перестановки в правительстве страны, начиная с назначения Моравецкого вместо Беаты Шидло в декабре и заканчивая сегодняшней сменой министров, свидетельствуют о том, что "главной целью Ярослава Качиньского, председателя PiS, в ближайшие два года будет нахождение точек соприкосновения с Европейской Комиссией относительно реформ, судебной прежде всего, чтобы Брюссель не вводил ограничения и санкции против Варшавы".

Вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
© AP Photo / Francois Mori
Польский премьер отправил в отставку министра обороны и главу МИД
По его мнению, на это также указывает и то, что уступившая премьерское кресло Моравецкому Шидло не говорила по-английски и не нашла общего языка с ЕК. "Собственно, ее назначение носило иные цели — сблизиться с электоратом, поскольку у нее был образ представителя простых слоев населения, загородной Польши. Она говорила на понятном для этого контингента языке. У действующего премьер-министра был другой путь наверх, он представитель финансовых кругов, был советником (экс-премьера Польши, председателя Европейского совета Дональда) Туска и Качиньскому нужен для того, чтобы найти общий язык с Брюсселем. Он чужак в партии "Право и справедливость", у него нет своей мощной и крепкой команды в партийной структуре, поэтому Качиньский может в любую минуту им пожертвовать, если его миссия окажется неудачной", — добавил Грецкий.

На восточном фронте без перемен

При этом изменений в отношениях с Россией от обновленного правительства Польши ожидать не приходится, считает эксперт. "Никаких изменений не будет", — однозначно отмечает Грецкий.

Связанные флаги Евросоюза и Польши
© AP Photo / Gregor Fischer/ dpa
Мнение: запуск ЕК санкционной процедуры – чувствительное для Польши решение
Он напомнил, что конструктивный диалог Польши и России пытался наладить Туск, который занял пост премьера в 2007 году. Туск даже пошел на символический шаг, посетив в 2008 году Россию с официальным визитом вне последовательности, которую предполагал дипломатический протокол.

"При нем фактически возобновилась работа групп по сложным вопросам российско-польских отношений. Но потом был 2008 год – война на Северном Кавказе, потом потерпел крушение Ту-154 (президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года — ред.)", — напомнил эксперт.

Дополнительными факторами, по его мнению, ухудшившими отношения, стали события на Украине в 2014 году и остающийся открытым вопрос возвращения в Польшу обломков разбившегося самолета. "Перемена фигур на должности министра иностранных дел, кто бы ни пришел, кто бы ни был назначен, внешнеполитический курс в отношении России останется без изменений. Польша себя позиционирует как страну-члена Евросоюза и в данном вопросе старается двигаться в фарватере той политики, которая проводится ЕС в отношении России. Польша поддерживает введение санкций, лоббирует ужесточение линии в отношении России, поскольку на данный момент наши отношения сильно напряжены и находятся на низшей точке после распада СССР", — заключил Грецкий.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Robin Goodov
А что? были отношения? кроме разбитых памятников никакого общения
17:38
09.01.2018
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