МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Перестановки в правительстве Польши ориентированы в первую очередь на налаживание конструктивных отношений Варшавы с Брюсселем, изменений в российско-польских отношениях не будет, считает доцент факультета международных отношений СПбГУ, эксперт-международник по Центральной и Восточной Европе Игорь Грецкий.
Миссия — избежать санкций
По словам эксперта, как в целом перестановки в правительстве, так и в частности отставки Мачеревича и Ващиковского были ожидаемыми. Как отмечает Грецкий, "из правительства ушли наиболее одиозные и противоречивые фигуры".
"Антони Мачеревич является самым непопулярным политиком Польши на сегодняшний день наряду с председателем партии "Право и справедливость" (Ярославом Качиньским), его антирейтинг является наивысшим. Витольд Ващиковский в свое время, когда возглавлял ведомство, успел сделать несколько противоречивых шагов. Можно вспомнить его заявление о несуществующей стране Сан-Эскобар, его визит в Белоруссию, который получил серьезный резонанс в Польше, и его не совсем удачные попытки наладить диалог с Брюсселем", — пояснил он.
В связи с этим эксперт отмечает, что все перестановки в правительстве страны, начиная с назначения Моравецкого вместо Беаты Шидло в декабре и заканчивая сегодняшней сменой министров, свидетельствуют о том, что "главной целью Ярослава Качиньского, председателя PiS, в ближайшие два года будет нахождение точек соприкосновения с Европейской Комиссией относительно реформ, судебной прежде всего, чтобы Брюссель не вводил ограничения и санкции против Варшавы".
На восточном фронте без перемен
При этом изменений в отношениях с Россией от обновленного правительства Польши ожидать не приходится, считает эксперт. "Никаких изменений не будет", — однозначно отмечает Грецкий.
"При нем фактически возобновилась работа групп по сложным вопросам российско-польских отношений. Но потом был 2008 год – война на Северном Кавказе, потом потерпел крушение Ту-154 (президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года — ред.)", — напомнил эксперт.
Дополнительными факторами, по его мнению, ухудшившими отношения, стали события на Украине в 2014 году и остающийся открытым вопрос возвращения в Польшу обломков разбившегося самолета. "Перемена фигур на должности министра иностранных дел, кто бы ни пришел, кто бы ни был назначен, внешнеполитический курс в отношении России останется без изменений. Польша себя позиционирует как страну-члена Евросоюза и в данном вопросе старается двигаться в фарватере той политики, которая проводится ЕС в отношении России. Польша поддерживает введение санкций, лоббирует ужесточение линии в отношении России, поскольку на данный момент наши отношения сильно напряжены и находятся на низшей точке после распада СССР", — заключил Грецкий.