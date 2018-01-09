В швейцарских Альпах из-за снегопадов застряли более десяти тысяч человек

ЖЕНЕВА, 9 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. От 10 до 20 тысяч человек застряли на курорте Церматт в швейцарских Альпах из-за сильных снегопадов, сообщили РИА Новости в офисе горнолыжного курорта.

"В настоящее время остается закрытым железнодорожное сообщение между Церматтом и деревней Тэш. Ситуация с электричеством восстановлена", — сказали РИА Новости в офисе курорта.

По словам представительницы офиса, сложно сказать, сколько человек в настоящее время находится в Церматте, однако "в высокий сезон на курорт приезжают от 10 до 20 тысяч человек".

На сайте Церматта размещено предупреждение о том, что "все зимние трассы и подъемники закрыты".

"Сейчас невозможно приехать или покинуть Церматт", — говорится на сайте горнолыжного курорта.

В Генеральном консульстве РФ в Женеве РИА Новости заявили, что выясняют, есть ли на курорте российские туристы.

Церматт известен во всем мире тем, что на этот курорт невозможно попасть на автомобиле. Транспорт необходимо оставить в пяти километрах, после чего туристы пересаживаются на поезд. До курорта при этом можно добраться на такси.

Проблемы с доступом в Церматт начались еще на прошлой неделе, когда из-за шторма "Элеонор", который в Швейцарском варианте назвали "Бурглинд", железнодорожное сообщение с курортом было заменено на автобусное. За три дня у подножия Маттерхорна выпало свыше метра снега.

По данным швейцарского Института исследования снега и лавин, в настоящее время в районе Маттерхорна отмечается самый высокий — пятый — уровень лавинной опасности.