Онищенко призвал заняться вопросом оказания помощи заболевшему Буту

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что России необходимо поставить вопрос перед американскими властями об оказании медицинской помощи отбывающему 25-летний срок в тюрьме США россиянину Виктору Буту, заболевшему гриппом в тяжелой форме.

Как ранее сообщила РИА Новости жена российского бизнесмена Алла Бут, ее заболевшему мужу заявили, что фельдшер сможет осмотреть его только через две недели. Она пояснила, что Бут заболел около недели назад, у него была высокая температура, которую удалось сбить только специальными упражнениями из курса йоги. По словам Бут, врача в тюрьме Мэрион, где находится осужденный россиян, нет, а в тюремном магазине продаются только жаропонижающие таблетки.

По мнению Онищенко, в ситуации с Бутом очевидно нарушение прав человека. Как подчеркнул депутат, любой осужденный – даже по самой тяжелой статье – "по всем законам международного гуманитарного права имеет право на получение медицинской помощи".

"Буту обязаны оказать помощь. Поскольку он является гражданином РФ, наши соответствующие дипломатические службы должны поставить этот вопрос перед американскими властями. Сегодня надо требовать оказания ему адекватной медицинской помощи, конечно же, в условиях медицинского учреждения, которое должно быть в любой тюрьме", — заявил РИА Новости Онищенко.

Он также отметил, что упражнения из курса йоги не помогут сбить температуру, и напомнил о необходимости лечить заболевание, а не избавляться от его симптомов.

"Вирус гриппа йогу не боится… Сбить температуру – это не лечить, это так называемое симптоматическое лечение, жаропонижающие таблетки – это не лечение… лечить надо другим, лечат специальными медикаментами", — пояснил Онищенко.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной спецоперации американских спецслужб, затем вывезен в США с нарушениями таиландского и американского законодательства и осужден судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет лишения свободы, минимальный срок по предъявленным ему обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США, материальной поддержки терроризма и незаконного оборота средств противовоздушной обороны. Впоследствии судья Шира Шейндлин, которая вела дело Бута, заявила американским СМИ о неадекватности приговора в деле россиянина, оговорившись, что по таким обвинениям, как у Бута, которого присяжные признали виновным, по закону она не могла утвердить другой приговор.