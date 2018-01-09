На западе Пакистана прогремел взрыв у правительственного здания

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 янв — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в городе Кветта, административном центре пакистанской провинции Белуджистан на западе страны, сообщает во вторник местное издание Dawn.

По данным издания, инцидент произошёл неподалёку от одного из правительственных учреждений. В настоящее время подтверждается информация о как минимум трёх пострадавших. Полиция пока не подтверждает, что речь идет о теракте, отмечает издание.

Обстоятельства случившегося выясняются.