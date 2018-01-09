На севере Синайского полуострова ликвидировали восемь экстремистов

КАИР, 9 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова. Силы безопасности Египта ликвидировали на севере Синайского полуострова восемь экстремистов, говорится в распространенном заявлении МВД страны.
Египет уже около трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.