БАНГКОК, 9 янв – РИА Новости. Более ста туристов из России были во вторник эвакуированы на берег, в таиландский курортный город Паттайя, с прогулочного туристического судна, у которого сломался двигатель, сообщает новостной интернет-портал Pattaya People.

Трехпалубное судно вышло утром из Паттайи со 114 россиянами на борту на стандартную однодневную экскурсию по островам Сиамского залива, в которую входят остановки для рыбной ловли, купания, сноркелинга и обеда. На обратном пути у судна в море заглох двигатель, быстро починить который своими силами экипаж не смог.

Вызвав по радио морскую полицию и спасателей, экипаж продолжал починку двигателя, пока полицейские и спасательные катера небольшими группами доставляли российских туристов на берег. Таким образом были эвакуированы все 114 россиян. Издание сообщает, что туристы отнеслись с пониманием к экипажу, не предъявляли никаких претензий и не паниковали.