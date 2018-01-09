БАНГКОК, 9 янв – РИА Новости. Более ста туристов из России были во вторник эвакуированы на берег, в таиландский курортный город Паттайя, с прогулочного туристического судна, у которого сломался двигатель, сообщает новостной интернет-портал Pattaya People.
Вызвав по радио морскую полицию и спасателей, экипаж продолжал починку двигателя, пока полицейские и спасательные катера небольшими группами доставляли российских туристов на берег. Таким образом были эвакуированы все 114 россиян. Издание сообщает, что туристы отнеслись с пониманием к экипажу, не предъявляли никаких претензий и не паниковали.