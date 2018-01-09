Нидерланды отказались выдать обвиняемую в хищении россиянку

КЕМЕРОВО, 9 янв — РИА Новости. Министерство юстиции Нидерландов отказалось экстрадировать жительницу Кузбасса, обвиняемую в хищении у банка 1,3 миллиарда рублей в составе организованной группы, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник прокурора Кемеровской области Елена Тушкевич.

В 2009 году представители коммерческого банка заявили в полицию, что более 90% фирм-заемщиков одновременно просрочили свои платежи. В ГУМВД по Кемеровской области по данному факту возбудили уголовное дело. Как выяснило следствие, с 2007 по 2009 год члены организованной группы из девяти человек оформили порядка 80 кредитов на фирмы-однодневки так, что сумма причиненного материального ущерба превысила 1,3 миллиарда рублей. Двое участников ОПГ, по данным следствия, работали в том банке.

После передачи дела в Центральный районный суд Новокузнецка одна из организаторов мошеннической схемы не явилась ни на одно судебное заседание и в связи с этим была объявлена в розыск. Как только у правоохранительных органов появилась информация, что она может находиться за пределами России, ее объявили в международный розыск по линии Интерпола. В 2015 году женщину вместе с ребенком задержали в Нидерландах, решался вопрос об экстрадиции в Россию.

"Нидерланды отказались выдавать ее по гуманитарным основаниям. Несмотря на это, она по-прежнему остается в международном розыске, и, если покинет эту страну, ее могут задержать. Теоретически, уголовно-процессуальный закон РФ предусматривает возможность рассмотрения дела в отсутствии подсудимой", — сказала Тушкевич.

Как уточнили в прокуратуре, материалы уголовного дела превысили 400 томов. Судебное рассмотрение началось в декабре 2013 года, допрошено более 200 свидетелей обвинения. В июле 2017 года суд признал восемь подсудимых виновными в особо крупном групповом мошенничестве и приговорил к срокам лишения свободы от 7 до 12 лет со штрафами от 400 до 900 тысяч рублей.

Осужденные обжаловали приговор, он еще не вступил в законную силу.

"Супруг разыскиваемой частично признал свою вину, остальные не признают. Их жалобы находятся на рассмотрении", — добавила Тушкевич.