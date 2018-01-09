Президент Кипра рассчитывает, что новое казино увеличит ВВП страны на 4%

АФИНЫ, 9 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Новое казино на Кипре, которое будет открыто к 2021 году, привлечет дополнительно 300 тысяч туристов в год и увеличит валовый внутренний продукт страны на 4%, заявил президент Кипра Никос Анастасиадис на презентации проекта курорта-казино.

Как сообщило правительственное бюро печати и информации, на презентации присутствовали руководители группы компаний Melco, которая участвует в строительстве казино.

Анастасиадис назвал мегапроект амбициозным и впечатляющим.

"Целью нашего правительства было создание интегрированного казино курортного типа, которое станет ведущим в Европе и одним из лучших в мире", — сказал президент, напомнив, что решение о строительстве казино было принято всего через три месяца после финансового кризиса марта 2013 года, чтобы получить дополнительные источник дохода для бюджета.

По его словам, правительство пришло к выводу, что преимущества для страны явно перевешивают любые негативные последствия. Он отметил, что азартные игры в казино будут ограничены для уязвимых групп населения, а минимальный возраст для игры в казино составит 21 год.

Анастасиадис заявил, что казино будет содействовать развитию кипрского туризма, обогатит предлагаемый туристический продукт дополнительными аттракционами и мероприятиями, предложит, помимо досуга, проведение конференций, выставок и концертов.

"Курорт-казино будет способствовать решению сезонной проблемы кипрской индустрии туризма, привлечению посетителей в течение года", — подчеркнул он.

Казино даст дополнительные доходы бюджету, поддержит сопутствующие отрасли экономики, создаст новые рабочие места и привлечет иностранные инвестиции на Кипр, добавил Анастасиадис.

"Ожидается, что инвестиции на сумму более полумиллиарда евро добавят 300 тысяч новых туристов в год и создадут несколько тысяч новых рабочих мест как во время строительства, так и во время его эксплуатации. Согласно результатам исследования экономического воздействия, оно окажет значительное влияние на ВВП страны, поскольку вклад в экономику со второго года эксплуатации оценивается примерно в 700 миллионов евро или 4% ВВП", — сказал президент.

"Проект предусматривает развитие, помимо уникального для Европы интегрированного курорта-казино, еще четырех спутниковых казино, по одному в каждой провинции, в частности, в Никосии, Ларнаке, Фамагусте и Пафосе. В Лимассоле также будет временно работать казино, пока строительство курорта не будет завершено", — сказал Анастасиадис.

Он пояснил, что казино-спутники заработают в первую половину этого года.

Кипр в июне прошлого года подписал лицензионное соглашение с консорциумом компаний Melco, Hard Rock и кипрской CNS Group о строительстве крупнейшего в Европе казино. В консорциум Integrated Casino Resorts Cyprus Limited вошли Melco International Development Ltd, Seminole HR Holdings LLC (Hard Rock) и CNS Group (the Cyprus Phassouri (Zakaki) Limited). Группа компаний Melco со штаб-квартирой в Макао — крупнейший оператор по управлению интегрированными курортами. Hard Rock — американская игорная компания.

Предполагается, что это будет самое большое казино в Европе — 136 игровых столов и 1,2 тысячи игровых автоматов. Будет возведен роскошный пятизвездочный отель на 500 номеров, зал для проведения конференций, выставок и других мероприятий площадью 6 тысяч квадратных метров, концертное пространство на 1,5 тысячи мест, оздоровительный центр мирового класса площадью 4 тысячи квадратных метров, рестораны и развлекательные заведения. По оценке правительства, будет создано более 4 тысяч рабочих мест на этапе строительства и множество мест, когда казино заработает.