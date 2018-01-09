Санкции против России "дали осечку", заявила глава МИД Австрии

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Новый министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль в интервью изданию Kurier заявила, что санкции Запада не оказали существенного влияния на российскую экономику.

"Санкции против России, принятые в июле 2014 года, были направлены в основном на газовую и нефтяную промышленность в глубоководном буровом районе Арктики, — сказала Кнайссль. — Они, по моим наблюдениям, оказались неэффективными, поскольку осенью 2014 года цена на нефть упала более чем на 70 процентов".

"Ослабление российской нефтяной промышленности, задуманное прежде всего США, не достигло своей цели", — добавила она.

На вопрос журналиста, справедливы ли экономические ограничения, направленные против России, дипломат ответила: "Справедливость не является категорией политики". Она также напомнила, что подобные меры сработали лишь один раз в истории, когда из-за расовой сегрегации ограничения ввели в отношении ЮАР.

В заключение у Кнайссль спросили, как она оценивает текущие антироссийские санкции в целом. "Санкции дали осечку", — подытожила министр.

ЕС ввел экономические санкции против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран — членов Евросоюза в марте 2015 года увязали их действие с полным выполнением Минских соглашений. В декабре Совет ЕС решил продлить экономические ограничения в отношении России до 31 июля 2018 года.