Санкции против России "дали осечку", заявила глава МИД Австрии

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Новый министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль в интервью изданию Kurier заявила, что санкции Запада не оказали существенного влияния на российскую экономику.
"Ослабление российской нефтяной промышленности, задуманное прежде всего США, не достигло своей цели", — добавила она.
На вопрос журналиста, справедливы ли экономические ограничения, направленные против России, дипломат ответила: "Справедливость не является категорией политики". Она также напомнила, что подобные меры сработали лишь один раз в истории, когда из-за расовой сегрегации ограничения ввели в отношении ЮАР.
В заключение у Кнайссль спросили, как она оценивает текущие антироссийские санкции в целом. "Санкции дали осечку", — подытожила министр.
ЕС ввел экономические санкции против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран — членов Евросоюза в марте 2015 года увязали их действие с полным выполнением Минских соглашений. В декабре Совет ЕС решил продлить экономические ограничения в отношении России до 31 июля 2018 года.