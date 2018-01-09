Советник Трампа заявил, что его не выгоняли из студии CNN после перепалки

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Советник Белого дома Стивен Миллер опроверг сообщения о том, что его выставили из студии телеканала CNN после того, как ведущий прервал интервью с ним.

В воскресенье Миллер был приглашен на программу ведущего Джейка Тэппера. В ходе интервью советник защищал администрацию президента США Дональда Трампа и критиковал телеканал CNN, который сам Трамп называет "фейковыми новостями". Последовала перепалка с ведущим, после чего Тэппер заявил, что "уже растранжирил достаточно времени телезрителей" и прекратил интервью.

Сообщалось, что после этого Миллера неоднократно просили покинуть студию, но тот отказывался это сделать. В результате была вызвана охрана, которая препроводила советника администрации за дверь.

"Как и многие другие вещи, которые говорит CNN, эта история приобрела самое важное качество всех историй CNN — она неправдива", — заявил Миллер в интервью журналисту телеканала Fox News Такеру Карлсону, вспомнившему об инциденте.

Более того, по словам Миллера, CNN продемонстрировал "низкие журналистские стандарты", поскольку передал другим СМИ запись диалога, состоявшегося между ним и Тэппером после интервью.

Дональду Трампу выступление Миллера на CNN понравилось. Американский лидер написал в Twitter, что Миллер "уничтожил" ведущего Тэппера.