Премьер Таиланда предложил СМИ задать вопросы своей картонной копии

БАНГКОК, 9 янв – РИА Новости. Премьер Таиланда генерал Прают Чан-Оча отказался на брифинге в Бангкоке продолжить общение с журналистами после своего выступления, предложив им задать вопросы о политике и политических конфликтах собственной картонной копии, сообщает во вторник цифровой телеканал Amarin TV.

Премьер выступил перед журналистами на обычном месте для брифингов у крыльца Дома правительства, рассказав СМИ о предстоящем в субботу праздновании Национального Дня детей, а потом поднял стоявшую неподалеку свою фотографию, выполненную в виде картонной ростовой фигуры, поставил ее перед микрофоном и предложил задавать ей вопросы, говорится в сюжете.

"Если у вас есть вопросы о политике или конфликтах, задавайте их ему", — сказал премьер, указав на фотографию, после чего удалился с площадки для проведения брифингов.

Курьезный случай произошел в понедельник, однако только несколько цифровых телеканалов Таиланда опубликовали репортажи о происшествии, причем не в понедельник, а во вторник, после того, как видео с места события было выложено в интернет британскими журналистами.

Ростовой фотографический муляж генерала Праюта выполнен в позе рукопожатия. В видеорепортаже видно, что присутствовавшие на брифинге журналисты сразу после ухода премьера начали фотографироваться, пожимая руку картонной фигуре.