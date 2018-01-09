Северокорейские спортсмены примут участие в Олимпиаде в Пхёнчхане

ТОКИО, 9 янв — РИА Новости. КНДР и Южная Корея договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане, передает телеканал YTN.

По его данным, стороны условились об этом сегодня на встрече высокопоставленных представителей двух государств.

Ранее в Сеуле заявляли, что рассмотрят возможность смягчения санкций в отношении КНДР для участия ее делегации в Играх. В Пхеньяне говорили, что намерены направить на Олимпиаду большую группу своих представителей, включая членов Национального олимпийского комитета, а также артистов, болельщиков и журналистов.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

О чем еще договорились Сеул и Пхеньян

Как сообщает агентство Рёнхап , страны также решили возобновить переговоры на высоком уровне в разных областях для улучшения отношений. КНДР и Южная Корея собираются активизировать контакты, ранее замороженные из-за конфронтации вокруг ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Речь, в частности, идет о переговорах между военными — в течение дня стало известно о восстановлении линии экстренной военной связи между двумя странами.

В принятом по итогам встречи заявлении говорится, что оба государства "разделяют мнение о необходимости снижения" напряженности.

КНДР и Южная Корея также условились решать все возникающие в их отношениях проблемы путем переговоров.

Сегодняшняя встреча на министерском уровне прошла в так называемом Доме мира в южной части демилитаризованной зоны. В прошлом там неоднократно вели диалог представители КНДР и Южной Кореи.

Это первые переговоры между властями двух государств после того, как в мае президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин. До сих пор ему ничего не удавалось сделать для улучшения отношений с Севером из-за острой конфронтации между КНДР и США.