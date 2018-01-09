Биометрический контроль на границе с Украиной прошли уже 24 тысячи россиян

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Биометрический контроль на украинской границе с начала 2018 года уже прошли 29 тысяч иностранцев, в том числе 24 тысячи граждан РФ, сообщила во вторник пресс-служба МВД Украины со ссылкой на первого заместителя главы государственной пограничной службы Василия Серватюка.

Система биометрического контроля c 1 января частично заработала на пунктах пропуска на украинской границе. Она будет внедряться поэтапно, сначала система заработает на всех пункта пропуска украино-российской границы. Биометрический контроль на границе будет действовать для граждан из 71 страны. Гражданам России, желающим въехать на территорию Украины, необходимо будет пройти трехэтапную процедуру биометрического контроля.

"С начала года биометрический контроль прошли 29 тысяч иностранцев, из них 24 тысячи россиян", — говорится в сообщении.

По его словам, только за трое суток пограничники зафиксировали 48 срабатываний по базам данных Интерпола.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

Как заявлял первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, Россия ответит на введение президентом Украины биометрического контроля для иностранцев на границе. По словам сенатора, ответ будет адресован Киеву, а не простым украинцам.