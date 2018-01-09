Украинские силовики укрепляют свои позиции в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 9 янв — РИА Новости. Украинские силовики укрепляют свои позиции в Донбассе, заявил во вторник и.о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.
По его словам, украинские силовики используют "новогоднее" перемирие для наращивания сил и средств вдоль линии соприкосновения. По данным Народной милиции, также осуществляется подвоз материальных средств на позиции украинских силовиков в районе населенных пунктов Новоалександровка и Троицкое, расположенных у линии соприкосновения.
Кроме того, украинские силовики используют для разведки в Донбассе беспилотники, добавил Филипоненко.