Украинские силовики укрепляют свои позиции в Донбассе, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (49)

ЛУГАНСК, 9 янв — РИА Новости. Украинские силовики укрепляют свои позиции в Донбассе, заявил во вторник и.о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

"Отмечено усиление передовых позиций 109 батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ личным составом и военной техникой в районе населенного пункта Катериновка", — сказал Филипоненко.

По его словам, украинские силовики используют "новогоднее" перемирие для наращивания сил и средств вдоль линии соприкосновения. По данным Народной милиции, также осуществляется подвоз материальных средств на позиции украинских силовиков в районе населенных пунктов Новоалександровка и Троицкое, расположенных у линии соприкосновения.

Кроме того, украинские силовики используют для разведки в Донбассе беспилотники, добавил Филипоненко.