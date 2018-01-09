Верховный лидер Ирана признал право граждан на мирный протест

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что народ имеет право выражать свое недовольство в ходе протестов, но нельзя путать такие выступления с насильственными действиями.

По его словам, проведенные анализы событий сходятся примерно в одной точке, которая заключается в том, что необходимо отделять искренние и законные требования народа от насильственных движений, несущих погромы.

"Когда какого-то человека лишают права, и он протестует, или же где-либо собирается группа недовольных — будь это 100 или 500 человек — это одно дело. Когда же некоторые, воспользовавшись этим, оскорбляют Коран, ислам, оскверняют флаг, устраивают пожары — это другой вопрос", — заявил Хаменеи, чьи слова были опубликованы на его сайте.

Хаменеи, выступая перед народом Кума по случаю 40-летия антишахского восстания жителей этого города, заявил, что вокруг Ирана сформировался "треугольник" из стран, спровоцировавших последние протесты.

По его словам, в главе этого "треугольника" стоят "США и сионисты", составившие планы, согласно которым выступления должны были постепенно переместиться из небольших городов в центр. Также туда входит, по его словам, "одно из богатых государств Персидского залива", профинансировавшее выступления. Третьим элементом, по его словам, были "прихвостни".

Верховный лидер Ирана отметил, что действия США и Великобритании, направленные против Ирана, провалились и не увенчаются успехом в будущем.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

Всего в ходе протестных акций, как сообщал телеканал Press TV со ссылкой на правоохранителей, погибли 20 человек, включая одного сотрудника полиции.