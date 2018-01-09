В Швейцарии победитель лотереи три недели не забирает крупный выигрыш

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Организаторы лотереи EuroMillions в Швейцарии три недели ожидают победителя, сорвавшего самый крупный джекпот в истории страны, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

Отмечается, что победитель предновогоднего розыгрыша был объявлен 19 декабря, сумма выигрыша составила 157 миллионов франков (почти 134 миллиона евро). Рекордный джекпот суммой 115 миллионов франков до этого в 2013 году сорвал житель кантона Валле.

Как заявил изданию представитель лотереи, за выигрышем до сих пор никто не пришел. По его словам, победители, как правило, забирают деньги в течение недели после объявления результатов.

Однако у победителя еще есть время для того, чтобы предъявить права на выигрыш. Он может забрать деньги до конца июля, пишет газета.