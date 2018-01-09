В Калифорнии из-за надвигающихся ливней эвакуировали более 20 тысяч человек

Мост Золотые ворота в Сан-Франциско во время сильного ветра и дождя. Архивное фото

Мост Золотые ворота в Сан-Франциско во время сильного ветра и дождя. Архивное фото

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Около 21 тысячи жителей Южной Калифорнии были эвакуированы из-за надвигающихся сильных ливней, грозящих селевыми потоками и наводнениями, сообщает телеканал Fox News.

В конце прошлого года этот район был охвачен мощными пожарами. Распространению пламени способствовали сухая погода и сильные ветры. Всего на территории штата бушевало шесть пожаров, самым крупным из которых стал "Томас". Он привел к эвакуации десятков тысяч местных жителей, его тушили тысячи пожарных. Пожар "Томас" стал пятым по масштабу в истории Калифорнии.

"Ожоговые шрамы, оставшиеся от сезона активных пожаров, создадут все условия для ливневых паводков — вдобавок к оползням, селевым потокам и другим гидрологическим проблемам", — говорится в прогнозе Национальной метеорологической службы США, опубликованном во вторник.

Глава управления при чрезвычайных ситуациях в Санта-Барбаре Роберт Левин призвал жителей соседних Саммерленда, Карпинтерии и Монтесито, находящихся на склонах холмов, покинуть свои дома к полудню по местному времени.

"Ручьи, которые обычно были сухими, превратятся в бушующие реки грязи и обломков, больших камней и деревьев. Они могут нанести большой ущерб. Они разрушат дороги и дома", — пояснил он.

Сильные дожди ожидаются и в северной части штата Калифорния, они придут с территории залива Аляска.