В Калифорнии из-за надвигающихся ливней эвакуировали более 20 тысяч человек

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Около 21 тысячи жителей Южной Калифорнии были эвакуированы из-за надвигающихся сильных ливней, грозящих селевыми потоками и наводнениями, сообщает телеканал Fox News.
"Ожоговые шрамы, оставшиеся от сезона активных пожаров, создадут все условия для ливневых паводков — вдобавок к оползням, селевым потокам и другим гидрологическим проблемам", — говорится в прогнозе Национальной метеорологической службы США, опубликованном во вторник.
Глава управления при чрезвычайных ситуациях в Санта-Барбаре Роберт Левин призвал жителей соседних Саммерленда, Карпинтерии и Монтесито, находящихся на склонах холмов, покинуть свои дома к полудню по местному времени.
"Ручьи, которые обычно были сухими, превратятся в бушующие реки грязи и обломков, больших камней и деревьев. Они могут нанести большой ущерб. Они разрушат дороги и дома", — пояснил он.
Сильные дожди ожидаются и в северной части штата Калифорния, они придут с территории залива Аляска.