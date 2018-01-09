МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. КНДР не откажется от ядерной программы без международных гарантий с участием России и КНР, никаким давлением эту проблему не решить, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Во вторник КНДР и Южная Корея проводят переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. При этом Сеул предложил Пхеньяну возобновить переговоры по денуклеаризации полуострова.

"Думаю, что эпицентр проблемы — это Олимпиада и формат участия в ней КНДР. Здесь практически нет возражающих. МОК держит двери открытыми в расчете, что такой формат будет найден", — сказал Морозов.

По его словам, сложнее с денуклеаризацией. "Тут американцы приписывают себе несуществующую победу. Никакого отказа КНДР от ядерной программы не будет до тех пор, пока не будет надежных международных гарантий, с участием России и Китая, сохранению безопасности и суверенитета страны. Давлением, на которое уповают США, проблему не решить", — заключил сенатор.