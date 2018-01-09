Премьер Польши отправил в отставку главу МИД Ващиковского

ВАРШАВА, 9 янв — РИА Новости. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский отправлен в отставку, о соответствующем решении во вторник объявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает корреспондент РИА Новости.

Соответствующее решение глава польского кабмина представил президенту страны Анджею Дуде в ходе торжественной церемонии в Варшаве. Ващиковский на церемонии не присутствовал, он покинул президентский дворец за несколько минут до ее начала.

В конце 2017 года правительство Польши под руководством Беаты Шидло ушло в отставку. Ее сменил бывший вице-премьер Матеуш Моравецкий. Свои должности в новом правительстве тогда сохранили все министры. Шидло стала вице-премьером.

До новогодних праздников Моравецкий произвел первые перестановки в составе кабинета министров. Вместо Эльжбеты Витек политический кабинет совета министров возглавил Марек Сузский — депутат сейма. Беату Кемпу на посту шефа канцелярии премьера сменил Михал Дворчик — замминистра обороны. Должность пресс-секретаря вместо Рафала Бохенека заняла Иоанна Коптиньская.