Польский премьер отправил в отставку министра обороны Мачеревича

ВАРШАВА, 9 янв — РИА Новости. Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку главу Министерства национальной обороны Антони Мачеревича, передает корреспондент РИА Новости.
О соответствующем решении главы кабмина стало известно во время церемонии смены состава правительства, которая прошла в президентском дворце в присутствии главы государства Анджея Дуды.
Мачеревича на мероприятии не было, он покинул дворец за несколько минут до его начала.
Вместо него министром внутренних дел будет Йоахим Бруджиньский, вице-спикер сейма.
Мачеревич известен активной антироссийской позицией. Так, он заявлял, что действия КНДР тесно связаны с "агрессивной активностью" Москвы. Он также усматривал в учениях "Запад-2017" начало "горячей войны" с Польшей", постоянно говорил о "российской угрозе" для всей Европы, а также утверждал, что Россия виновна в катастрофе президентского самолета Ту-154 под Смоленском.
Кто еще лишился постов
Поста лишился и глава Минздрава Константы Радзивилл, его место занял Лукаш Шумовский — бывший вице-министр науки и высшего образования. Министром окружающей среды вместо Яна Шишко стал Хенрык Ковальчик, возглавлявший постоянный кабинет совмина в правительстве предыдущего премьера.
Моравецкий в конце церемонии поблагодарил министров, которые оставили свои посты, за работу и призвал не заострять внимание на фамилиях руководителей ведомств. "Как говорят болельщики, фамилии не имеют значения. Для того, чтобы выиграть, нужна общая работа команды", — сказал премьер.
Моравецкий сменил Беату Шидло во главе правительства в конце прошлого года. Тогда Шидло стала вице-премьером, а остальные министры сохранили свои должности. Первые перестановки в кабинете Моравецкий произвел еще до Нового года: вместо Эльжбеты Витек политический кабинет совета министров возглавил Марек Сузский, Беату Кемпу на посту шефа канцелярии премьера сменил Михал Дворчик, а должность пресс-секретаря вместо Рафала Бохенека заняла Иоанна Коптиньская.