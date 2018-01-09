Польский премьер отправил в отставку министра обороны Мачеревича

ВАРШАВА, 9 янв — РИА Новости. Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку главу Министерства национальной обороны Антони Мачеревича, передает корреспондент РИА Новости.

О соответствующем решении главы кабмина стало известно во время церемонии смены состава правительства, которая прошла в президентском дворце в присутствии главы государства Анджея Дуды.

Мачеревича на мероприятии не было, он покинул дворец за несколько минут до его начала.

Пост главы военного ведомства занял Мариуш Блащак, возглавлявший МВД.

Вместо него министром внутренних дел будет Йоахим Бруджиньский, вице-спикер сейма.

Мачеревич известен активной антироссийской позицией. Так, он заявлял, что действия КНДР тесно связаны с "агрессивной активностью" Москвы. Он также усматривал в учениях "Запад-2017" начало "горячей войны" с Польшей", постоянно говорил о "российской угрозе" для всей Европы, а также утверждал, что Россия виновна в катастрофе президентского самолета Ту-154 под Смоленском.

Кто еще лишился постов

Помимо Мачеревича, в отставку отправили министра иностранных дел Витольда Ващиковского. Его сменил Яцек Чапутович, до этого занимавший должность замгоссекретаря в МВД.

Поста лишился и глава Минздрава Константы Радзивилл, его место занял Лукаш Шумовский — бывший вице-министр науки и высшего образования. Министром окружающей среды вместо Яна Шишко стал Хенрык Ковальчик, возглавлявший постоянный кабинет совмина в правительстве предыдущего премьера.

Моравецкий в конце церемонии поблагодарил министров, которые оставили свои посты, за работу и призвал не заострять внимание на фамилиях руководителей ведомств. "Как говорят болельщики, фамилии не имеют значения. Для того, чтобы выиграть, нужна общая работа команды", — сказал премьер.

Моравецкий сменил Беату Шидло во главе правительства в конце прошлого года. Тогда Шидло стала вице-премьером, а остальные министры сохранили свои должности. Первые перестановки в кабинете Моравецкий произвел еще до Нового года: вместо Эльжбеты Витек политический кабинет совета министров возглавил Марек Сузский, Беату Кемпу на посту шефа канцелярии премьера сменил Михал Дворчик, а должность пресс-секретаря вместо Рафала Бохенека заняла Иоанна Коптиньская.