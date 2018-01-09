Один из лидеров ХАМАС случайно выстрелил в себя из личного оружия

ГАЗА, 9 янв — РИА Новости. Высокопоставленный функционер правящего в секторе Газа движения ХАМАС получил тяжелое ранение, случайно выстрелив себе в голову из личного оружия, сообщило движение.

Пострадавшим оказался бывший член политбюро ХАМАС Имад аль-Алями.

"Один из лидеров ХАМАС Имад аль-Алями был тяжело ранен в голову пулей, случайно выпущенной из личного оружия", — сказано в заявлении от имени пресс-секретаря движения Фаузи Бархума.

Несчастный случай, по его данным, произошел, когда аль-Алями проверял оружие у себя дома в секторе Газа.