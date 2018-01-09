Глава Косово призвал парламент утвердить соглашение о границе с Черногорией

БЕЛГРАД, 9 янв – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи призвал депутатов парламента ратифицировать соглашение об определении линии госграницы с Черногорией в течение месяца, передает Радио и телевидение Косово (РТК).

Петицию о признании существующей границы с Черногорией накануне подписали 12 тысяч жителей самопровозглашенной республики Косово, и сбор подписей продолжился. Законопроект об определении линии госграницы с 2015 года саботируется косовскими парламентариями, включая партию премьера Рамуша Харадиная "Альянс за будущее Косово", которые считают, что Черногория присвоила 8 тысяч гектаров косовской территории. Евросоюз отказывается ввести облегченный визовый режим с Приштиной без ратификации документа.

"Условия ЕС для Косово несправедливы, но отказ от ратификации данного документа со стороны парламента не оправдан. В январе для нас – последний момент для того, чтобы найти консенсус и утвердить соглашение. Только тогда мы прервем несправедливую изоляцию граждан Косово", – цитирует телеканал заявление Тачи.

Уточняется, что текст Закона о демаркации 15 января будет рассмотрен парламентским комитетом по внешней политике, а затем должен быть направлен на общее голосование.

Глава директората по вопросам расширения ЕС Кристиан Дэниелсон заявил 4 октября в ходе визита в Приштину, что самопровозглашенная республика Косово не получит облегчение визового режима с ЕС, пока не завершит определение границы с Черногорией.

Парламент Косово два года безрезультатно обсуждает утверждение линии госграницы с Черногорией. Документ о демаркации был подписан еще летом 2015 года нынешним президентом Тачи, который тогда был в должности министра иностранных дел Косово, и его черногорским коллегой Игорем Лукшичем. Нынешний глава косовского правительства Харадинай неоднократно заявлял, что для него граница проходит "на Чакоре", то есть по горному массиву внутри нынешней черногорской территории.