В Гомеле начали проверку после травмирования в цирке российской гимнастки

МИНСК, 9 янв – РИА Новости. Белорусские следователи проводят проверку по факту травмирования в гомельском цирке 20-летней воздушной гимнастки из России, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель управления Следственного комитета Белоруссии по Гомельской области Мария Кривоногова.

Во время вечернего представления 5 января в Гомельском государственном цирке при исполнении номера сорвалась с высоты и упала мимо страховочной сетки гимнастка из российской труппы Алишера Алиева. Россиянка была госпитализирована в областную клиническую больницу с травмой головы.

"Проводится проверка Гомельским городским отделом Следственного комитета по факту травмирования воздушной гимнастки в Гомельском цирке, в ходе которой будет проверено соблюдение техники безопасности при выполнении трюков", — сказала Кривоногова.