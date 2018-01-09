Бывшую первую леди Зимбабве заподозрили в подделке докторской степени

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Супругу бывшего президента Зимбабве Грейс Мугабе подозревают в подделке докторской степени, передает телеканал eNCA.

Как сообщает телеканал, Грейс Мугабе получила докторскую степень по социологии спустя два месяца после регистрации в университете. Отмечается, что она получила степень в 2014 году, когда ее супруг Роберт Мугабе был ректором всех государственных университетов.

При этом, как отмечают местные СМИ, диссертация Грейс Мугабе до сих пор не была опубликована.

"Мы получили жалобу от департамента социологии Университета Зимбабве. Они сделали заявление, теперь Комиссия Зимбабве по борьбе с коррупцией ведет расследование", — заявил председатель комиссии Гудсан Нгуни (Goodson Nguni).

Нгуни добавил, что также ведется расследование в отношении того, какую роль в деле сыграли сотрудники университета. "Когда мы закончим расследование, мы будем делать то, что должны делать согласно закону", — заключил он.

© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi Роберт и Грейс Мугабе. Архивное фото © AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi Роберт и Грейс Мугабе. Архивное фото

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года.