Трампа обвинили в незнании слов национального гимна

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Пользователи соцсетей заподозрили Дональда Трампа в незнании слов национального гимна США.

В понедельник американский президент вышел на поле перед матчем плей-офф национального студенческого чемпионата по футболу в Атланте. Во время исполнения гимна видно, что он не попадает в некоторые слова.

Пользователи обратили внимание на это, а также на негативную реакцию зрителей на появление Трампа.

America, your President—you know, the #MAGA guy—doesn’t know all the words to our national anthem. This is a gross display of hypocrisy. Also, here’s your daily reminder that he has a 37% approval rating. Least popular President of all time. pic.twitter.com/uIi15xulO0 — Nick Laparra (@NickLaparra) January 9, 2018

​"Америка, твой президент — ну, знаешь, парень, который хочет сделать Америку снова великой — не помнит всех слов нашего национального гимна. Это серьезное проявление лицемерия. Кроме того, вот вам ежедневное напоминание о том, что его рейтинг — 37%. Самый непопулярный президент всех времен", — пишет в Twitter Ник Лапарра.

"Суперочевидно, что Трамп не знает слова нашего национального гимна. Позор для любого президента, но особенно плохо, принимая во внимание месяцы его расистских тирад против игроков НФЛ, преклоняющих колено для того, чтобы требовать справедливости", — пишет Кэйван Шрофф.

"Мужик явно не знает слов национального гимна. Это не обсуждается. После всей той ненависти, которую он исторгал по отношению к чернокожим, преклоняющим колено, мужик не знает слова. Позор", — отметил журналист Шон Кинг.

"Он думает, что люди приветствуют его во время гимна. Он — зловредный нарциссист", — пишет Сандра Кирнс.

"У меня идея: до того как потратить полгода на чтение нотаций футболистам об уважении к национальному гимну, может быть, стоит выучить его слова?" — пишет Джадд Легам.

В сентябре в США разгорелся скандал после того, как Трамп призвал запретить игрокам в американский футбол вставать на колено во время исполнения гимна. Футболисты делали это в знак протеста, в частности против полицейского произвола.

Во время одного из выступлений Трамп назвал игроков, отказывающихся стоять во время гимна, "сукиными детьми", не уважающими наследие Америки. После этого игроки стали преклонять колено, протестуя уже против американского президента.