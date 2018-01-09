Российские парламентарии приветствуют возможные переговоры Пхеньяна и Сеула

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Парламентарии РФ приветствуют возможные переговоры КНДР и Южной Кореи, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Как сообщило во вторник информационное агентство Рёнхап с межкорейских переговоров на высоком уровне, Южная Корея предложила КНДР как можно скорее возобновить переговоры по мирному урегулированию, в том числе денуклеаризации Корейского полуострова.

"Любой элемент таких переговоров мы, безусловно, воспринимаем приветственно, и другого отношения не может быть. Тем более сразу две сюжетных линии — это участие северокорейских спортсменов в предстоящей Олимпиаде … и денуклеаризация", — сказал Слуцкий журналистам во вторник.

Парламентарий также подчеркнул, что пока рано говорить о каких-то результатах переговорного процесса.