КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Радикальная националистическая организация С14 намерена продолжить акции против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), передает интернет-издание "Обозреватель".
По словам координатора организации Маркияна Яциняка, теперь акции С14 будут более масштабными и более продолжительными — радикалы собираются устроить их не только у Киево-Печерской лавры, но и на других объектах.
"Но Лавра — главный "штаб", откуда они распространяют свои идеи "русского мира", — добавил Яциняк.
В С14 требуют на государственном уровне обозначить, что "УПЦ МП — это филиал Русской православной церкви". "Киево-Печерская лавра должна быть украинской", — заявил Яциняк.
Ультранационалистическую организацию С14 связывают с партией "Свобода" Олега Тягнибока — в начале 2010-х она была ее молодежным крылом. Скандальную известность С14 получила после госпереворота в 2014 году. Ее члены участвуют в погромах магазинов и выставок, разгоняют митинги.