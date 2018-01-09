КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Радикальная националистическая организация С14 намерена продолжить акции против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), передает интернет-издание "Обозреватель".

Накануне около 30 человек в балаклавах заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры. В С14 заявили, что их действия направлены "против ФСБ".

По словам координатора организации Маркияна Яциняка, теперь акции С14 будут более масштабными и более продолжительными — радикалы собираются устроить их не только у Киево-Печерской лавры, но и на других объектах.

"Но Лавра — главный "штаб", откуда они распространяют свои идеи "русского мира", — добавил Яциняк.

В С14 требуют на государственном уровне обозначить, что "УПЦ МП — это филиал Русской православной церкви". "Киево-Печерская лавра должна быть украинской", — заявил Яциняк.

Сейчас на Украине действуют несколько церквей — УПЦ МП, непризнанные мировым православием УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, а также Украинская греко-католическая церковь.

Ультранационалистическую организацию С14 связывают с партией "Свобода" Олега Тягнибока — в начале 2010-х она была ее молодежным крылом. Скандальную известность С14 получила после госпереворота в 2014 году. Ее члены участвуют в погромах магазинов и выставок, разгоняют митинги.