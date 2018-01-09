В Иране во время акций протеста задержали около 3,7 тысячи человек

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Порядка 3,7 тысячи человек были задержаны в ходе протестов, проходивших в различных городах Ирана в течение нескольких дней с конца 2017 года, заявил член комитета по вопросам образования в парламенте страны Махмуд Садеги.
Ранее сообщалось, что власти Ирана задержали главных организаторов протестных акций, при этом отпустив большинство ранее задержанных.
В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Ранее сообщалось, что около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.
Всего в ходе протестных акций, как сообщал телеканал Press TV со ссылкой на правоохранителей, погибли 20 человек, включая одного сотрудника полиции.