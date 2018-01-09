Подозреваемый в убийстве владелец Nautilus согласился на продление ареста

СТОКГОЛЬМ, 9 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, согласился на продление своего ареста еще на четыре недели.

"Мой клиент дал согласие на продление (срока нахождения под стражей) на четыре недели", — сообщила датскому информационному агентству Ritzau адвокат арестованного Бетина Хальд Энгмарк.

Следствие по делу ведется с августа в связи исчезновением шведской журналистки Ким Валль после плавания на борту Nautilus вместе с ее владельцем — известным в Дании изобретателем Петером Мадсеном. Он находится под арестом с августа, последний раз его нахождение под стражей продлевали в середине декабря. Изобретатель подозревается в непристойном обращении с телом журналистки, в том числе и сексуального характера, а также в преднамеренном или непреднамеренном убийстве Валль, планировавшей написать статью о Мадсене. Планируется, что суд по делу изобретателя начнется 8 марта и закончится 25 апреля этого года.

Валль исчезла 10 августа вечером. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. На ее голову, по словам изобретателя, упала крышки люка весом в 70 килограммов, когда Валль стояла под ней. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей. В начале октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила другие части тела — ноги и голову журналистки, отметив, что следов перелома на черепе нет. В ноябре стало известно об обнаружении обеих рук, которые, как предполагается, принадлежали журналистке. Полиция пока затрудняется сказать, что именно привело к ее гибели.

Мадсен продолжает настаивать на том, что произошедшее стало результатом несчастного случая и не отрицает, что это он расчленил тело журналистки. Во время одного из последних допросов полиции Мадсен предположил, что журналистка могла пострадать внутри подлодки из-за угарного газа.