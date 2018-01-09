Подозреваемый в убийстве владелец Nautilus согласился на продление ареста

СТОКГОЛЬМ, 9 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, согласился на продление своего ареста еще на четыре недели.
"Мой клиент дал согласие на продление (срока нахождения под стражей) на четыре недели", — сообщила датскому информационному агентству Ritzau адвокат арестованного Бетина Хальд Энгмарк.
Следствие по делу ведется с августа в связи исчезновением шведской журналистки Ким Валль после плавания на борту Nautilus вместе с ее владельцем — известным в Дании изобретателем Петером Мадсеном. Он находится под арестом с августа, последний раз его нахождение под стражей продлевали в середине декабря. Изобретатель подозревается в непристойном обращении с телом журналистки, в том числе и сексуального характера, а также в преднамеренном или непреднамеренном убийстве Валль, планировавшей написать статью о Мадсене. Планируется, что суд по делу изобретателя начнется 8 марта и закончится 25 апреля этого года.
Мадсен продолжает настаивать на том, что произошедшее стало результатом несчастного случая и не отрицает, что это он расчленил тело журналистки. Во время одного из последних допросов полиции Мадсен предположил, что журналистка могла пострадать внутри подлодки из-за угарного газа.