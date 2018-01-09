Заболевший в тюрьме Бут получит помощь медиков только через две недели

БАНГКОК, 9 янв — РИА Новости. Фельдшер сможет принять заболевшего гриппом Виктора Бута, который находится в американской тюрьме, только через две недели, сообщила РИА Новости по телефону жена российского бизнесмена Алла Бут.

"Виктор заболел около недели назад, у него была высокая температура, которую ему удалось сбить только специальными упражнениями из курса йоги. Врача в тюрьме Мэрион, где он находится, вообще нет. В тюремном магазине продаются только таблетки панадола", — сказала Бут.

По ее словам, температура у мужа спала, но у него начался сильный кашель с мокротой и сел голос. "Поэтому он даже не мог звонить домой, потому что телефоны в тюрьме работают по распознаванию голоса и аппарат несколько дней его просто не узнавал", — добавила она.

Бут отметила, что накануне супруг обратился за медицинской помощью. "Его принял чиновник тюрьмы, не медик, задача которого — заносить в компьютер жалобы пациентов. Он сообщил Виктору, что фельдшер будет в тюрьме только через две недели и тогда примет его", — указала собеседница агентства.

Виктора Бута арестовали в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной спецоперации американских спецслужб, затем его вывезли в США с нарушениями таиландского и американского законодательства. Суд Южного округа Нью-Йорка осудил его на 25 лет лишения свободы — минимальный срок по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США, материальной поддержки терроризма и незаконного оборота средств противовоздушной обороны. Впоследствии судья Шира Шейндлин, которая вела дело Бута, заявила о неадекватности приговора, оговорившись, что по закону она не могла утвердить другое решение.