В нескольких городах Туниса прошли протесты против безработицы и роста цен

ТУНИС, 9 янв — РИА Новости. Протесты против роста цен и повышения налогов по новому закону о бюджете прошли в нескольких городах Туниса, сообщает корреспондент РИА Новости.

В городе Сакие Сиди Юсеф на северо-западе Туниса, неподалеку от границы с Алжиром, митинговали безработные. Они требовали решить проблему занятости и развивать приграничные районы, экономическая ситуация в которых особенно тяжела.

В городе Эль-Кеф на северо-западе молодежь и безработные также вышли с протестами и требованиями предоставить рабочие места. В северо-западной провинции Кассерин и столичном городе Тунисе молодежь протестовала против повышения налогов и цен на топливо.

Во время акций протеста в городе Тебурба один человек погиб, передает местный телеканал Nessma со ссылкой на Министерство здравоохранения. Кроме того, как сообщил телеканалу источник, пострадали пятеро сотрудников службы безопасности. Состояние одного из них оценивается как критическое.

Protests against rising prices and tax increases spread to around 10 towns across Tunisiahttps://t.co/EL1hMiwciW — Foti Benlisoy (@fotibenlisoy) 9 января 2018 г.

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси 5 января провел встречу с партиями и профсоюзными организациями, во время которой призвал граждан проявить терпение и сохранять стабильность, так как подобные меры необходимы для восстановления государственной казны и привлечения иностранных инвестиций.