В Израиле племянник премьера Франции получил ножевое ранение, пишут СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 янв — РИА Новости. Племянник премьер-министра Франции Эдуара Филиппа получил на прошлой неделе ножевое ранение в курортном городе Эйлате на юге Израиля, сообщило израильское интернет-издание "Уай-нет".

Представитель местной полиции Мики Розенфельд отказался раскрывать сведения о родственных связях раненого, но сказал РИА Новости, что инцидент, о котором идет речь, произошел 4 января и в нем пострадали трое французских туристов.

"Двадцатипятилетний племянник французского премьера Эдуара Филиппа подвергся нападению в прошлую среду, когда гулял с друзьями по южному израильскому городу Эйлату", — пишет "Уай-нет".

По словам Розенфельда, с ранениями от легких до средней тяжести французы поступили в городскую больницу "Йосефталь" и вскоре были оттуда выписаны. Полиция все еще ищет нападавших.

"Они скрылись с места происшествия. Мы сейчас проверяем записи с камер наблюдения, установленных в этом районе", — сообщил он.