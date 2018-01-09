В Киргизии аферист обирал родителей тяжелобольных детей

БИШКЕК, 9 янв – РИА Новости. Неоднократно судимый аферист обирал в Киргизии родителей тяжелобольных детей, обещая бесплатное лечение за рубежом, при этом он отбывал семилетний срок за мошенничество в исправительной колонии, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН) республики.

"Служба собственной безопасности ГСИН выявила телефонного мошенника, отбывающего наказание в ИК-47 и продолжающего заниматься преступными делами. В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен неоднократно судимый 30-летний Т.К., отбывающий сейчас семилетний срок за мошенничество и совершенный ранее побег из колонии-поселения", — сообщила пресс-служба.

По данным ведомства, мужчина подозревается в том, что находясь в местах лишения свободы, по телефону связывался с отчаявшимися родителями, обещая им организовать бесплатное высококвалифицированное лечение в Турции в рамках межгосударственной программы. Взамен он вымогал у доверчивых граждан деньги, продукты питания и вещи, его жертвами стали по меньшей мере три семьи, заявили в ГСИН.

"В отношении сотрудников ИК-47, допустивших возможность пользования осужденным телефонной связью, проводится служебное расследование", — сообщили в ведомстве. В настоящий момент материалы в отношении подозреваемого переданы в следственное управление ГСИН для возбуждения уголовного дела.